Uomini e Donne oggi, Federica Spano: parole inaspettate su Andrea e Arianna

Uomini e Donne, Federica Spano parla a distanza di due mesi dalla scelta di Andrea Cerioli

Federica Spano non è stata scelta da Andrea Cerioli. A due mesi di distanza da quel giorno, l’ex corteggiatrice ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine e ha detto di stare bene. Non ha rimpianti per ciò che è successo, rifarebbe tutto. Se qualcosa non è andata come voleva, forse è perché era frenata da qualcosa: “Forse, ripensandoci, cercherei di esprimermi e farmi conoscere meglio. In studio ero bloccata e non riuscivo a emergere come avrei voluto. Non credo sia uscita, al cento percento, la vera Federica. […] se non riuscivo a uscire, non era colpa mia. Erano sensazioni”. Federica dopo Uomini e Donne rimane comunque una delle corteggiatrici più apprezzate e lei è molto felice dell’affetto che riceve ogni giorno.

Andrea Cerioli e Arianna, la sorprendente dichiarazione di Federica dopo Uomini e Donne!

Nel corso dell’intervista è arrivata la dichiarazione spiazzante di Federica su Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, che sono sempre più innamorati. Cosa pensa di loro? “Mi è capitato di vederli sui social… Sarò matta ma sono una bella coppia! Mi piacciono molto, credo che il loro amore sia vero e auguro a entrambi il meglio! Era destino”. Raramente capita che una corteggiatrice non scelta si complimenti con la coppia che invece si è formata! Non potevano mancare le belle dichiarazioni sulle sue amiche Claudia Dionigi e Irene Capuano. Parole d’affetto per loro, ma anche la rivelazione su Irene e Luigi: come tanti altri in studio, anche Federica pensava che non sarebbero andati d’accordo fuori da Uomini e Donne! “Invece mi sono ricreduta, mi piacciono tantissimo!”, ha rivelato nell’intervista. Su Claudia e Lorenzo non aveva nessun dubbio.

Uomini e Donne oggi, Federica Spano dopo Andrea è single: “Il trono? Sarei ipocrita a rifiutare”

Oggi è single, ha raccontato che non è facile trovare qualcuno che le interessi perché è molto esigente. Accetterebbe il trono? Ovviamente sì: “A venticinque anni non mi priverei di un’esperienza del genere. Sarei ipocrita a rifiutare… e spererei di trovare una persona che mi piaccia in tutto e per tutto”. Se non dovesse diventare tronista, tornerebbe a Uomini e Donne come corteggiatrice? Al momento sul trono c’è Andrea Zelletta: “Posso dire che esteticamente non è il mio tipo, ma mi sembra un bravo ragazzo. E gli auguro il meglio!”. Per ora, quindi, Federica Spano a Uomini e Donne tornerebbe solo come tronista, ma non è detta l’ultima parola: a settembre potrebbe esserci un tronista che potrebbe piacerle!