Uomini e Donne oggi, Arianna si confessa: la famiglia di Andrea e il rimpianto

Uomini e Donne oggi, Arianna Cirrincione si apre ai fan: le confessioni

Oggi Arianna Cirrincione ha trovato un po’ di tempo da dedicare ai fan. Dopo Uomini e Donne, la fidanzata di Andrea Cerioli ha voluto condividere pensieri e confessioni con chi la segue su Instagram. Lo ha fatto mentre era in viaggio, era in auto infatti e insieme ad Andrea. Quest’ultimo ha una serata in discoteca e lei ha deciso di accompagnarlo, per questo sono insieme. Hanno viaggiato prima in treno e poi cinque ore di macchina, per questo Arianna ha chiesto ai fan di farle compagnia. Tra le domande arrivate ce n’era una in cui veniva chiesto alla ragazza come ha vissuto l’esperienza a Uomini e Donne. “Non è stato facile perché per vari motivi non è uscita la vera Ari, quella di tutti i giorni… In effetti sembravo la figlia di Tutankhamon”, così ha risposto Arianna, ironizzando su sé stessa.

Andrea e Arianna news, lei confessa le difficoltà a Uomini e Donne: “Non è stato facile”

In effetti, nei video pubblicati da Arianna e Andrea dopo Uomini e Donne viene fuori il lato divertente dell’ex corteggiatrice. Se potesse tornare indietro, forse proverebbe a farsi conoscere per come è davvero. Un piccolo rimpianto che però non ha giocato a suo sfavore! Alla fine, infatti, è stata comunque scelta dal tronista. Evidentemente, Cerioli si è accorto che era il contesto a frenare la sua attuale fidanzata e non si è lasciato intimorire dalla “figlia di Tutankhamon”. Il cuore lo spingeva verso Arianna e un motivo c’era, insomma! Nonostante tutto, lei si siederebbe di nuovo sugli sgabelli delle corteggiatrici: “Ma a parte questo è stata comunque una bellissima esperienza, mi ha fatta crescere un sacco! La rifarei assolutamente”, ha scritto ancora.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, le news: l’ex corteggiatrice parla della famiglia Cerioli

Effettivamente, a Uomini e Donne Arianna Cirrincione ha ricevuto diverse critiche per il suo atteggiamento. Lei e Andrea sono stati criticati anche dopo la scelta, anche da Gianni e Tina (Jack Vanore invece la pensa in modo totalmente diverso!). La loro storia procede nel migliore dei modi adesso che si sono spente le telecamere e il tempo, per ora, sta dando ragione a loro. Ci sono state anche le presentazioni in famiglia e trascorrono molto tempo insieme. Per questo qualcuno ha domandato ad Arianna in che rapporti è con le nipoti di Andrea, Celeste e Nicole. “Sono meravigliose, ormai abbiamo il nostro gruppetto e abbiamo escluso lo zio”, ha risposto Arianna pubblicando anche una foto con le due ragazze.