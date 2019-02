Andrea e Arianna news, Jack Vanore si dissocia da Gianni e difende la coppia

Andrea e Arianna news: dopo Uomini e Donne sono sempre più felici

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si mostrano insieme felici e uniti. Le foto su Instagram non mancano, i fan possono seguire la nuova coppia nelle loro giornate. Non condividono molto, a dire il vero, ma si fanno vedere e per il momento va bene così. La loro scelta è andata in onda e quindi adesso possono mostrarsi insieme sui social, ma non sono mancate le critiche. Da una parte c’è chi ha apprezzato moltissimo Andrea Cerioli per non aver resistito più e aver scelto prima del tempo per viversi Arianna fuori. Dall’altra, c’è chi non ha creduto molto alla velocità di questa scelta e anche Gianni Sperti ha manifestato perplessità in studio.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna difesi da Jack Vanore

Un opinionista che la pensa diversamente è invece Jack Vanore. Poco fa ha risposto su Instagram ad alcune domande e naturalmente i fan ne hanno poste molte sul programma. Per esempio, c’è stato chi gli ha chiesto “La pensi come Gianni o Tina sulla scelta di Andrea e Arianna?”. Va precisato, però, che Tina non ha criticato Andrea quindi non era d’accordo con il pensiero di Gianni, bensì si è complimentata con lui. Jack la pensa come Tina, e non come Gianni: “Penso che Andrea fosse molto preso di Arianna e tanto anche… Anzi ne sono sicuro”. Insomma, anche secondo Jack Andrea e Arianna non erano affatto d’accordo, ma si sono trovati e piaciuti subito. Si piacciono così tanto da non aver perso tempo con le presentazioni in famiglia.

Jack Vanore difende Andrea e Arianna e parla di Lorenzo Riccardi: “Un amico”

Procede tutto per il meglio per l’ex tronista Andrea Cerioli, adesso toccherà ai suoi colleghi trovare la serenità a Uomini e Donne. I prossimi a scegliere saranno Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, probabilmente in questo ordine nelle puntate del Serale. Nello stesso rivedremo anche Giulia De Lellis, che è molto emozionata di tornare e ha ricordato la storia con Andrea Damante. Jack Vanore ha speso qualche parola anche su Lorenzo: “Un ragazzo (perché è giovanissimo) molto intelligente e riesce ad uscirne vincente in ogni situazione con la sua simpatia!!! Sembra una gufata per la sua scelta… Comunque per me un amico”.