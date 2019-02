Giulia De Lellis, le parole su Andrea Damante sorprendono: il ricordo a UeD

Giulia De Lellis parla prima di Uomini e Donne di sera: l’emozione del ritorno

Giulia De Lellis sarà uno dei volti di Uomini e Donne di sera. Nel serale dedicato alle scelte dei tronisti, probabilmente Giulia ci guiderà tra un filmato e l’altro e ricostruirà per il pubblico ciò che è successo in villa. Questo almeno è sembrato di capire da alcuni filmati postati su Instagram durante le riprese. In occasione del suo ritorno a Uomini e Donne, stavolta in veste completamente diversa, ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine del programma di Maria De Filippi. Le sue parole sono piene di emozione per questa avventura, ma anche di gratitudine: “Mi viene da dire che, più che un lavoro, sarà un’esperienza divertentissima, con persone importanti per la mia quotidianità. Non vedo l’ora e sono sicura che sarà un successone”. Non poteva mancare il riferimento ad Andrea Damante, che farà sempre e comunque parte del suo passato a Uomini e Donne.

Giulia De Lellis sorprende su Andrea Damante: le ultime dichiarazioni

Dopo aver affermato di non riuscire a trovare le parole giuste per descrivere la felicità e la gratitudine di lavorare con la redazione, Giulia ha detto: “Io sono entrata in quello studio quando nessuno mi conosceva, e grazie a quel programma mi sono innamorata, ho vissuto una storia che non dimenticherò mai (nonostante la sua fine)”. Nonostante non abbia fatto il suo nome, è chiaro che si riferisse al suo ex fidanzato Andrea Damante. Tra loro è finita definitivamente, oggi Giulia è felice con Irama, pure se non mancano pettegolezzi sulla coppia. Ma ritrovarla a Uomini e Donne ha scatenato dei ricordi anche nel pubblico e non solo, probabilmente, nell’influencer. Ma la gratitudine verso la trasmissione va oltre il lato sentimentale per la storia con Andrea. Grazie al programma, infatti, è stata scoperta dal pubblico: “[…] il lavoro che oggi svolto lo devo completamente a questo. Oggi essere parte attiva di quella trasmissione a cui devo così tanto è un onore indescrivibile. Sono felicissima, non vedo l’ora di iniziare, tutte le persone che lavorano nel programma da tre anni fanno parte della mia vita, sono un pezzo del mio cuore”.

Uomini e Donne, il ritorno di Giulia De Lellis nel serale

Anche gran parte del pubblico non vede l’ora di vederla all’opera in Uomini e Donne il Serale, in partenza la prossima settimana. Certo, sarà inevitabile per chi ancora spera di rivedere insieme i Damellis correre con la mente ad anni fa. Come aveva detto proprio Andrea Damante, sarà sempre un’associazione inevitabile: “Io e Giulia siamo stati insieme due anni […]. La nostra è stata una storia bellissima, vera e pura e credo che questo sia piaciuto a chi ci segue. Perciò i fan mi guardano e non riescono a non figurarsi Giulia. È un po’ come quando io vedo Katie Holmes e non riesco a non pensare a Dawson’s Creek”. Queste le parole del deejay, ricomparso in televisione a Riccanza, in una intervista di un paio di mesi fa a Vanity Fair.