Giulia De Lellis e Irama hanno litigato? Una frase spiazza i fan: “Povero Filippo”

Giulia De Lellis e Irama news: dopo l’assenza al compleanno, nuovi dettagli preoccupano i fan

Le ultime news su Giulia De Lellis e Irama non sono delle migliori. La coppia si è mostrata unita e affiatata sui social network fino a pochi giorni fa, ma qualcosa potrebbe non essere andata come previsto. Giulia e Irama hanno litigato? Magari no, o magari sì, fatto sta che i fan stanno iniziando a notare dei particolari che non lasciano sperare nel lieto fine. Tutto sta succedendo in occasione del compleanno della influencer: ha spento 23 candeline e ha festeggiato in grande. Dopo un paio di giorni trascorsi in montagna e in un centro benessere con il fidanzato Irama, Giulia venerdì sera è stata protagonista di una favola.

Giulia De Lellis ringrazia tutti per la bellissima festa: il post su Instagram

In questa favola però mancava il principe. Esatto, Irama non era presente alla festa di compleanno di Giulia e già questo dettaglio ha fatto storcere il naso a qualcuno. Molti fan, infatti, hanno pensato che la storia d’amore non sia così importante da richiedere la presenza del cantante a un evento così importante. Alla festa c’erano proprio tutti, amici e parenti. Ed è proprio a loro che Giulia ha dedicato delle bellissime parole oggi su Instagram: “Volevo regalare una serata indimenticabile alla mia famiglia, ai miei amici, che da qualche anno trascuro un po’ per forza di cose e mai per scelta. […] il regalo più grande è stato fatto a me. A me che non mi lascio mai stupire dalla vita, a me che cerco di avere sempre tutto sotto controllo. Ci siete riusciti… Vi sono grata per quei momenti”.

Giulia De Lellis e Irama hanno litigato? La frase che non passa inosservata

Al termine del bellissimo messaggio, accompagnato da foto della festa mozzafiato, Giulia ha scritto: “Grazie, la mia fortuna più grande e certezza siete voi, il resto è un dettaglio in continuo cambiamento”. Naturalmente, nel resto in continuo cambiamento di cui ha parlato rientra anche Irama. “Che bruttina l’ultima frase povero Filippo”, ha scritto subito una fan della De Lellis. E del cantante di Amici, evidentemente. Dietro questa frase si nasconde una discussione col cantante? Forse no, visto che si cambiano i like su Instagram. Oppure la consapevolezza che potrebbe non durare per sempre? Semplicemente, Giulia potrebbe aver voluto passare una serata insieme ai punti fermi della sua vita, tra cui il suo più grande amore a cui ha dedicato un tatuaggio. Irama potrebbe non essersi ancora guadagnato un posto tra queste certezze. Soprattutto dopo la batosta di Andrea Damante, Giulia potrebbe aver deciso di essere più cauta. Una cosa è certa: solo lei conosce la verità, noi possiamo andare avanti solo per ipotesi.