Giulia De Lellis, Irama assente al compleanno: cosa sta succedendo alla coppia?

Giulia De Lellis festeggia in grande il suo compleanno, ma i fan notano un particolare

Giulia De Lellis sta festeggiando stasera il suo compleanno insieme ad amici e parenti. L’influencer aveva annunciato una festa in grande e, a giudicare dalle prime immagini, aveva ragione. Giulia sta festeggiando i suoi 23 anni, compiuti il 15 gennaio, in un castello, con una lunga tavolata piena di fiori e luci soffuse. Un mega party elegante e colorato, una festa da sogno insomma. Pare ci siano proprio tutti, per l’occasione anche i suoi amici di Verona si sono spostati a Roma per non mancare a questo grande evento. Ma c’erano davvero proprio tutti? La risposta è no e questo particolare non è affatto sfuggito ai fan.

Irama assente alla festa di compleanno di Giulia De Lellis

Alla festa di compleanno di Giulia, che ha un nuovo tatuaggio molto speciale, manca proprio Irama! Non è stato molto complicato accorgersene, a dire il vero, e non solo perché manca nei video che il volto di Uomini e Donne sta postando sul suo profilo Instagram. Irama è assente alla festa di Giulia e si trova da tutt’altra parte, a cena con il suo staff. Il cantante ha postato infatti dei video in cui gioca e scherza insieme a loro, chiedendo come sono andate le prove. E non solo, perché fuori dal locale dove hanno cenato sono arrivati i paparazzi e lui ha cominciato a riprenderli con il telefono. Non ha molto gradito la loro presenza, visto che ha cominciato a dire: “I miei migliori amici, i paparazzi. Ciao, come ti senti a essere ripreso? Famme magnà… Basta fare foto. Niente gossip, viva la musica, viva il cantautorato. Niente gossip”.

Giulia e Irama news, le ultimissime sulla coppia

Naturalmente il fatto che Irama non abbia preso parte alla mega festa di compleanno della De Lellis non vuol dire affatto che siano in crisi. Può darsi che il cantante non abbia potuto partecipare per via delle prove, anche se è una scusa che reggerebbe poco dinanzi a una fidanzata innamorata. Magari è stata proprio Giulia a non volerlo lì insieme a tutte le persone a lei più care, perché ci sarebbero state le presentazioni ufficiali e magari non le va ancora. Per un motivo o per un altro. Anche se tempo fa ha portato la sua famiglia al concerto di Irama. In ogni caso, Giulia ha festeggiato il giorno del compleanno insieme a lui e si sono separati soltanto nelle scorse ore. Certo, a un evento così importante un fidanzato non dovrebbe mancare, ma alcune scelte o le circostanze potrebbero far sì che succeda il contrario.