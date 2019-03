Uomini e Donne news, Irene risponde alle critiche: “Non c’è fretta”, la dedica a Luigi

Luigi e Irene news, una dedica speciale dopo la puntata di Uomini e Donne

Oggi abbiamo visto in onda la puntata di Uomini e Donne con ospiti Luigi e Irene e le news su di loro non potevano mancare. Non è stata una puntata facile per loro, va riconosciuto: a differenza delle altre coppie, infatti, Luigi Mastroianni e Irene Capuano sono stati messi in discussioni. Non ci sono stati solo complimenti per loro, ma anche critiche soprattutto da parte di Gianni Sperti. Anche il confronto con Valentina non è andato molto bene. All’opinionista comunque non è piaciuto che Luigi abbia detto di non essere innamorato di Irene. Tuttavia, bisogna tenere presente che la puntata in questione è stata registrata pochi giorni dopo la scelta e oggi molte cose sono cambiate.

Uomini e Donne news, il messaggio di Irene Capuano per Luigi Mastroianni

Anche per questo Irene ha scritto una bellissima dedica per il suo fidanzato Luigi. Le parole sono arrivate dalle sue storie Instagram e nel frattempo nei video compare la coperta con le loro foto, il regalo del fidanzato. Prima di rispondere a ciò che è successo oggi, però, la ragazza ha voluto ripercorrere i mesi nel Trono Classico. Ha iniziato dicendo di essere arrivata nel programma come una “ragazza disillusa”, poco fiduciosa di poter trovare il ragazzo giusto per lei e soprattutto non si fidava dei ragazzi, a causa delle sue esperienze passate. Qualcosa con Luigi è scattato, però: “Poi i nostri sguardi si incrociarono ed iniziò il nostro percorso, fatto di liti e vari scontri, ma anche di tante emozioni. Ho iniziato a sentire cose che non provavo da tempo, ho iniziato a sentirti, sempre più vicino a me, ogni giorno di più”. Che fra loro ci fosse stata subito intesa, comunque, era sotto gli occhi di tutti. I litigi avevano illuso i fan di Valentina che la scelta fosse lei, ma così non è stato.

Uomini e Donne, Luigi e Irene innamorati? Lei fa sapere: “Non c’è fretta”

Oggi Luigi e Irene sono felicissimi e affiatati. Infatti, ecco cosa ha scritto ancora Irene: “Poi è arrivata la tanto attesa scelta, da quel giorno non ci siamo più lasciati e abbiamo iniziato a viverci davvero nella nostra quotidianità e devo ammetterlo, non mi aspettavo un Luigi così. Sei buono, sei gentile, sei dolce, romantico e premuroso, non sei tutto quello che ho sempre sognato di trovare in un uomo ma molto molto di più”. E poi è arrivata al dunque, parlando di quell’innamoramento che tutti avrebbero voluto immediatamente: “Non c’è fretta per i sentimenti veri, perché si costruiscono ogni giorno, tassello dopo tassello tenendosi sempre per mano e delle volte certi sguardi, certi abbracci, certi baci valgono più di mille ‘ti amo’. Sei la parte migliore di me”. Ma questo ti amo sarà arrivato nel frattempo oppure no? Lo scopriremo (forse!) con le prossime news su Luigi e Irene!