Uomini e Donne news Luigi e Irene, lei non si trattiene: “Oggi lo posso dire”

Uomini e Donne, Luigi e Irene news: prosegue la favola d’amore per la giovane coppia

Siete in cerca di news di Uomini e Donne su Luigi e Irene? I due sono insieme in questi giorni a Roma, dopo essersi separati per pochissimi giorni. Dopo la scelta Luigi e Irene sono stati insieme in Sicilia, poi hanno trascorso qualche giorno insieme in Veneto e si sono separati per poco tempo. Luigi era tornato in Sicilia, Irene era a Roma. Ma oggi sono di nuovo insieme. E così Irene ha voluto aggiornare un po’ i fan su cosa succede con il suo fidanzato. E non si è trattenuta: la felicità è alle stelle. All’inizio dei video, Irene ha spiegato di essere un po’ assente dai social a causa dei ritmi di Luigi. Pare che al tronista piaccia dormire fino a tarda mattinata, anche se magari può dipendere dal suo lavoro visto che è un deejay. Questo costringe Irene e Luigi a svolgere mansioni e commissioni sempre di corsa, quindi non riesce a essere presentissima su Instagram.

Luigi e Irene, la corteggiatrice non trattiene la felicità: le ultime news

Approfittando di un momento di pausa in cui era da sola (Luigi era dal parrucchiere), Irene ha aggiornato un po’ i fan su come procede la loro storia d’amore. E tutto va a meraviglia, al contrario di come andava la conoscenza a Uomini e Donne. Ecco cosa ha detto infatti Irene: “Comunque oggi posso dire che sono tre settimane che io e Luigino pane e vino stiamo insieme. Siamo super felici, siamo molto molto complici. Quindi speriamo bene”. Irene è tornata anche a parlare dei progetti insieme a Luigi, a cui ha accennato anche qualche giorno fa parlando di convivenza. “Soprattutto abbiamo tantissimi progetti. E chissà, ne vedrete delle belle comunque, questo è poco ma sicuro”, ha detto oggi.

Luigi e Irene news: “Tanta pazienza con questi uomini”

“Comunque ci vuole tanta pazienza con questi uomini”, ha aggiunto con un po’ di ironia alla fine del video. Luigi e Irene dopo Uomini e Donne sono una coppia a tutti gli effetti, a quanto pare. Anche nel bisticciare su chi dei due deve avere più pazienza con l’altro! Cose che capitano, no? Un po’ di ironia alla fine non guasta mai e dalle prime news su Luigi e Irene pare che insieme si divertano tantissimo.