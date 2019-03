UeD, Luigi e Irene news: convivenza in arrivo? “Ne vedrete delle belle”

Luigi Mastroianni e Irene Capuano, le ultime news sulla coppia di Uomini e Donne

Siete in cerca di news su Luigi e Irene? Ne abbiamo di molto belle oggi! La nuova coppia di Uomini e Donne ha dedicato oggi pomeriggio un po’ di tempo ai fan. In che modo? Semplice: Irene ha attivato la funzione Domande su Instagram e ha risposto ad alcune di queste. Ne saranno arrivate davvero tante, possiamo solo immaginare il numero di curiosità che i fan hanno dopo la scelta. Non potendo più seguire le vicende nel Trono Classico con le telecamere e sapendo invece che Luigi e Irene stanno insieme tutti i giorni, i fan vogliono sapere tutto. Una cosa è certa, i due piccioncini sembrano davvero innamorati: “Gigio è l’amore che ho sempre sognato”, ha detto Irene.

Luigi e Irene news, convivenza in arrivo? La risposta su Instagram

Pare che Luigi e Irene dopo la scelta non si siano mai separati. Addirittura sono volati in Sicilia subito dopo le ultime registrazioni, poi sono tornati a Roma e continuano a stare insieme ancora oggi. Se nelle esterne a Uomini e Donne litigavano continuamente, adesso che sono fidanzati non è più così. Irene infatti ha fatto sapere che non hanno mai litigato: “Infatti è tutto così bello”, ha fatto sapere. E allora, il passo da questo stare bene alla convivenza potrebbe essere breve, soprattutto considerando che vivono in due posti molto lontani, ovvero Roma e Catania. Luigi e Irene andranno a convivere? Ecco cosa ha risposto lei: “Abbiamo molti progetti insieme da realizzare, vi teniamo con il punto interrogativo… Ne vedrete delle belle”.

Uomini e Donne, Irene parla della famiglia di Luigi: “Calore e tanto amore”

Ci sono viaggi in programma, progetti in comune da realizzare, ma soprattutto una felicità da vivere e condividere: “Che dire… Era una vita che desideravo un uomo come Luigi, è tutto così bello. Siamo felici tanto e questo può bastare”, questo ha scritto ancora l’ex corteggiatrice. Irene ha conosciuto la famiglia di Luigi e sui Mastroianni ha scritto solo cose belle: “Calore e tanto amore! Mi ritengo una ragazza fortunata in tutto e per tutto. Una famiglia rara e unica”. Tutto procedere per il meglio: i fan possono stare tranquilli!