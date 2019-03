Uomini e Donne oggi, Luigi e Irene: prime foto e news tra le polemiche

Luigi e Irene dopo la scelta: le prime news sulla nuova coppia di Uomini e Donne

Cosa sta succedendo tra Luigi e Irene dopo la scelta? I fan vogliono news sulla nuova coppia di Uomini e Donne e non mancano di certo! Come per le altre coppie che si sono formate in questa tornata di scelte, sul profilo Instagram ufficiale del programma di Maria De Filippi è stata pubblicata la prima foto insieme di Luigi e Irene. Loro due non sono ancora tornati sui social, si dovrà aspettare prima la puntata del Trono Classico in cui ci sarà il confronto con Valentina. Insomma, come è successo con Teresa Langella e dopo qualche giorno con Lorenzo e Claudia.

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Irene Capuano insieme in Sicilia dopo la scelta

L’unica coppia che è tornata subito su Instagram sono Ivan e Sonia, che hanno postato foto e dediche. Forse perché la loro è stata una scelta diversa dalle altre. Ma torniamo alle news su Luigi e Irene, perché oltre alla foto ufficiale ne sono arrivate altre che hanno fatto capire cosa stanno facendo oggi, dopo quattro giorni dalla registrazione al castello. Ebbene, Luigi ha portato Irene in Sicilia a conoscere amici e parenti. Ieri sera, infatti, appena è andata in onda la loro scelta, gli amici di Luigi hanno cominciato a pubblicare sui social foto insieme alla coppia. Tuttavia, non sono mancate le polemiche il giorno dopo la scelta, in particolare su Irene.

Luigi e Irene news, le polemiche sul vestito: troppo simile a quello di Giulia De Lellis?

Su Twitter gli appassionati di Uomini e Donne non hanno potuto fare a meno di notare che il vestito indossato da Irene Capuano durante la scelta somigliasse vagamente a quello indossato da Giulia De Lellis alla scelta di Andrea Damante. Anche i capelli raccolti di lato richiamano il look di Giulia, che oggi è finita al centro di un’altra polemica ma con Alessia Cammarota. Questi dettagli hanno fatto sorridere molti fan perché nel corso delle puntate Luigi aveva detto di avere l’impressione che Irene cercasse di imitare proprio la De Lellis. Non resta che aspettare le prossime news su Luigi e Irene dopo la scelta per vedere se la Capuano vorrà rispondere a queste accuse o sorvolare!