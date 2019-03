Uomini e Donne news, Alessia Cammarota accusata di evitare la De Lellis: il motivo

Uomini e Donne, Alessia Cammarota sotto accusa dopo le scelte di Ivan e Luigi: c’entra Giulia De Lellis

Ieri sera sono andate in onda le ultime scelte di Uomini e Donne della stagione e oggi le news sui protagonisti non mancano di certo. Per esempio, abbiamo visto che Alessia Cammarota è stata accusata di evitare Giulia De Lellis durante le feste. La moglie di Aldo Palmeri ha respinto le accuse e ha chiarito cosa, in realtà, può essere successo nelle situazioni da cui invece sono nate le accuse. Nella tarda serata di ieri, Alessia ha registrato dei video su Instagram stories dopo aver visto le voci sui social network sul suo conto. Ha cominciato dicendo che stava dando un’occhiata ai post in cui è stata taggata e si è accorta di questa strana accusa.

Alessia Cammarota evitava Giulia De Lellis alle scelte? La risposta

Su un profilo evidentemente è stato scritto che Alessia andava via quando arrivava Giulia vicino a lei. Questa la risposta della Cammarota: “Credetemi che avete travisato tutto. Forse Camilla mi aveva chiamata dietro […] ma figuriamoci se mi sarei mai spostata all’arrivo di Giulia, che sa. Non vi dico una cara amica, perché non ci viviamo quotidianamente. Ma sicuramente è una bravissima ragazza e un’amica. Anzi, indosso anche molto spesso i suoi abiti. Quindi vi prego di non travisare, perché davvero non esiste”. A proposito degli abiti di Giulia De Lellis, Alessia ha rivelato un retroscena sulla scelta di Ivan che riguarda proprio vestiti e rapporti con Giulia.

Uomini e Donne news, Alessia Cammarota: nessun problema con Giulia De Lellis

Pare che Giulia le avesse consigliato un vestito rosso della sua linea, che Alessia ha nell’armadio e ha mostrato nel video. Lei invece ha preferito cambiare outfit e scegliere un abito nero, forse accorgendosi che erano tutti vestiti in rosso. E naturalmente alla festa ha fatto notare il tutto a Giulia. “Quindi per cortesia non inventate le str….te”, ha aggiunto infine Alessia, che qualche settimana fa aveva raccontato ai fan il suo grande ma forse impossibile sogno.