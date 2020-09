Isola dei Famosi torna a gennaio 2021 ma senza Alessia Marcuzzi

L’Isola dei Famosi tornerà in tv. Mediaset ha annunciato il ritorno del reality show nel corso della presentazione dei palinsesti della stagione 2020/2021. Dopo un anno di pausa il programma riprenderà con tante novità. A partire dalla conduttrice, che non sarà più Alessia Marcuzzi. La Pinella ha condotto tutte le edizioni Mediaset del format andate in onda dal 2015 al 2019. Le ultime due edizioni non sono state particolarmente facili – tra il cannagate di Francesco Monte e la diatriba Riccardo Fogli/Fabrizio Corona – e così la Marcuzzi ha deciso di fare un passo indietro. Al momento l’azienda non ha ancora comunicato il nome della nuova presentatrice anche se si parla da tempo, e con una certa insistenza, di Ilary Blasi. Proprio come l’Isola pure la moglie di Francesco Totti è rimasta in panchina: l’ultima conduzione, il flop Eurogames, risale all’autunno 2019. È probabile, inoltre, la presenza di due nuovi opinionisti. Negli anni si sono succeduti: Mara Venier, Alfonso Signorini, Vladimir Luxuria, Daniele Bossari, Alda D’Eusanio, Alba Parietti. Top secret inoltre il nome del probabile nuovo inviato dopo Alvin, Stefano Bettarini e Stefano De Martino.

Alessia Marcuzzi spiega perché ha lasciato l’Isola dei Famosi

Di recente Alessia Marcuzzi ha spiegato al settimanale Chi il motivo per il quale ha mollato l’Isola dei Famosi: “Dopo l’ultima edizione ho capito che, per me, era finito un ciclo e, quando Maria De Filippi mi ha chiamata per Temptation island, penso avesse intuito che sarebbe stata la mia dimensione ideale. Mi piace vedere le persone negli occhi e ascoltarle da vicino. A volte le parole dette a distanza possono essere fraintese, possono ferire, si possono dire in modo sbagliato”. Nel futuro della 47enne ci sono per l’appunto Temptation Island – nella versione Nip e non Vip in partenza il prossimo 16 settembre- e Le Iene, che condurrà di nuovo insieme all’amico Nicola Savino.

I probabili concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021: gossip

Nei prossimi mesi la produzione dell’Isola dei Famosi metterà a punto il cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Negli scorsi mesi sono però trapelati già i primi presunti nomi, quelli di Costanza Caracciolo, Arisa, Ascanio Pacelli, Katia Pedrotti, Alessia Macari, Can Yaman, Kikò Nalli, Alessandra Mussolini, Natalia Bush.