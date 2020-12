Daydreamer location: dove è stata girata la serie tv turca

La popolare soap opera fa sognare anche per le ambientazioni scelte per girare alcune scene, facendole diventare esse stesse protagoniste della serie tv

Il pubblico televisivo italiano si sta sempre più appassionando alla soap opera turca Erkenci Kus, che in Italia ha preso il titolo di Daydreamer – le ali del sogno. La romantica storia d’amore tra l’affascinante fotografo Can Divit e la copywriter Sanem Ayden sta facendo sognare milioni di fan.

A far da sfondo a questa romantica, ma anche complicata e tormentata, relazione è Istanbul. Città cosmopolita da quasi 16 milioni di abitanti, dove i mescolano storia, cultura e modernità. Elementi che si ritrovano anche nelle location scelte per le riprese di Daydreamer.

Come sapranno bene le fan affezionate della soap opera, molte scene di Erkenci Kus sono state girate a casa della famiglia Divit. Una dimora moderna, elegante e raffinata, arredata con mobili di design. La villa si trova nel distretto di Beykoz, nella parte asiatica della millenaria Istanbul, lungo una strada che si chiama MahmutSevket Pasa Caddesi.

In tanti ricorderanno la villa anche per una scena memorabile, cioè quella dell’appassionato bacio tra Can e Sanem in giardino, interrotto dall’improvviso getto dell’irrigatore. Una scena che però portò Can Yaman ad un ricovero ospedaliero.

Altro edificio dove si svolge parte della narrazione di Daydreamer è quello della sede dell’agenzia pubblicitaria di Can e Emre. La Fikri Harika ha sede infatti nel prestigioso edificio del Dogus Center Etiler. Una scelta questa forse dovuta anche alla reale presenza nell’edificio della TBWA, una delle agenzie pubblicitarie più famose e conosciute a livello internazionale.

Chi non vorebbe vivere nel quartiere di Sanem? Le fan dovrebbero sapere che il quartiere della giovane scrittrice in realtà non esiste, o meglio si trova negli studi cinematografici di Beykoz Kundra Film Platoları.

Nei primi episodi di Daydreamer, Can e Sanem fanno un servizio fotografico su un peschereccio. L’imbarcazione parte da Poyraz – distretto di Beykoz, Istanbul. L’elemento del mare e dell’acqua ricorre molto spesso durante tutta la narrazione della soap.

Altra scena memorabile è stata girata a Dalia Beach, Istanbul, cioè quella in cui Sanem sogna di ritrovarsi in mare insieme a Can. Un sogno che è poi diventato realtà. Ed una favola è anche la meravigliosa location della Roccia della sposa, che si trova a Kilyos (Istanbul), dove Sanem rischia di perdere la vita.

In quell’occasione Sanem racconta a Can della leggenda legata a quel luogo, ovvero quella di una bellissima ragazza che viveva ad Agva, dove un giorno arrivò uno straniero. Si trattava di un capitano che aveva viaggiato per mille mari con la sua imbarcazione.

Un uomo che non aveva ancora incontrato la sua anima gemella. Quando però vide la ragazza di Agva se ne innamorò perdutamente. Amore che fu ovviamente ricambiato. I due decisero di sposarsi, ma il loro sogno fu infranto dal rifiuto del padre di lei alle nozze.

I due amanti decisero quindi di scappare. Si diedero un appuntamento, lei lo aspettò vestita in abito da sposa per giorni, ma del capitano non vi fu più traccia. Ad un certo punto la ragazza presa una decisione drastica: se non avesse potuto incontrare il suo amato si sarebbe trasformata in un uccello o in una roccia. Poi scelse di diventare una roccia.

Tra le altre ambientazioni da sogno di Erkenci Kus c’è anche la terrazza con vista sul Bosforo dello splendido Les Ottomans hotel, che si vede durante il party organizzato dal profumiere italiano Enzo Fabbri. In quell’occasione Sanem si distinse per la sua bellezza ed eleganza, tale da far perdere la testa al profumiere, ma anche a far venir fuori la gelosia di Can.

Una delle immagini maggiormente rappresentate nella dizi turca c’è anche la Torre di Leandro, altresì conosciuta come la Torre della fanciulla.

Tra le altre ambientazioni si ritrovano anche quelle del parco divertimenti Adapark Bayrampasa, del parco Polonezkoy Tabiat Parki (campo sportivo motivazionale organizzato per la campagna della Compass Sport), Forest Kemerburgaz – Macera Parki (campagna pubblicitaria per la bibita), ristorante SushiCo Kalamis (ristorante Moon Daisy – pranzo con Can, Sanem, Polen e Levent).