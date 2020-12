Daydreamer in pausa: quando ritorna, novità per il 2021

La messa in onda delle complicate vicende amorose di Can Divit e Sanem Aydin cambia durante le festività natalizie. Da gennaio doppio appuntamento con la soap turca con protagonista Can Yaman.

Nuovo cambio di programmazione per Daydreamer – Le ali del sogno, la popolare serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Domenica 20 dicembre non andranno in onda, infatti, le intricate vicende sentimentali di Can e Sanem, che lasciano il posto ad un film natalizio.

Stando alle indiscrezioni che si leggono sul web, i fan dovranno fare più di un esercizio di pazienza. Mediaset, infatti, avrebbe deciso di mettere in pausa la serie tv turca, in favore della consueta programmazione natalizia. Ma per quanto tempo le fan saranno costrette a rinunciare a vedere Can Divit?

Le prime conferme da parte del Biscione sono arrivate tramite un post apparso nelle scorse ore sulla pagina ufficiale Mediaset nei principali social network. Fugato quindi ogni dubbio: Daydreamer – Le ali del sogno (che in lingua originaria prende il titolo di Erkenci Kus) non andrà in onda da sabato 19 dicembre sino al 6 gennaio.

Nel corso degli ultimi giorni sono state davvero tante le notizie che si sono rincorse in rete circa la messa in onda di Daydreamer durante le festività natalizie. In tanti avevano sperato che gli appuntamenti domenicali con la serie tv rimanessero. C’è stato anche chi ha ipotizzato un raddoppio dei giorni della messa in onda.

Una scelta che accresce ancora di più il malumore delle tante affezionate di Erkenci Kus, che già nei mesi scorsi avevano mostrato un certo malumore per i continui cambi di programmazione che ha subito la soap, penalizzandola non poco.

Quale sarà invece il destino di Daydreamer a gennaio? Di certo al momento si sa che Can e Sanem torneranno in video da giovedì 7 gennaio in prima serata. A questo appuntamento potrebbe aggiungersi anche quello consueto della domenica pomeriggio. In tal senso, però, si aspetta di avere delle risposte ufficiali da parte del Biscione.

Il 2021 sarà un anno speciale per Can Yaman, che sarà in onda sempre su Canale anche con la nuova serie tv Bay Yanlis, con co-protagonista Ozge Gurel. Quest’ultima è un volto molto noto e amatissimo in Italia. In tanti, infatti, la ricordano grazie alla soap opera Bitter Sweet.

Dismessi i panni dell’affascinante fotografo-pubblicitario Can Divit, il 31enne Can Yaman interpreterà quelli di Ozgur Atasoy, proprietario di un ristorante alla moda e protagonista della vita mondana di Istanbul. Il ragazzo è messo in difficoltà da un articolo di una giornalista critica circa il suo atteggiamento da donnaiolo. Per questo Atasoy cerca di ricostruire la sua immagine grazie ad una vicina di casa, molto sfortunata in amore.