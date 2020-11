Can Yaman, Daydreamer: arriva lo speciale tv, dove e quando va in onda

Buone notizie per i fan di Can Yaman, la star turca che ha parecchio seguito nel Bel Paese, grazie al ruolo di Can Divit nella soap rivelazione in onda su Canale 5, Daydreamer. I canali social ufficiali Mediaset hanno comunicato nelle scorse ore che domenica 8 novembre 2020, alle ore 18:40, La5 festeggerà il compleanno dell’attore con uno speciale a lui dedicato. A seguire i primi episodi della soap dei record, Daydreamer appunto.

Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sullo speciale. Quel che è certo è che si porrà il focus sull’interprete turco, sulla sua vita e sulla sua carriera. Ultimamente Yaman è stato anche ospite in Italia, in tv, nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Non solo: ha anche rilasciato un’intervista a Chi Magazine (prima ancora a GossipeTv, a cui si è raccontato svelando aneddoti totalmente inediti).

Al magazine diretto da Alfonso Signorini ha anche confidato il quali rapporti è con i suoi colleghi di set. Ad alcuni, senza fare nomi, ha riservato parole dure, affermando che non sono in pochi coloro che provano parecchia invidia nei suoi confronti. A detta di Can, ci sarebbero persone del settore gelose del suo successo e dunque avrebbero il dente avvelenato con lui.

Can Yaman e Demet Ozmedir, il rapporto fuori dal set

Sempre a Verissimo, poche settimane prima dell’ospitata di Yaman, è sbarcata Demet Ozmedir, sua collega di set in Daydreamer nonché sua fidanzata nella soap. La giovane attrice ha chiarito che tra lei e Can, a telecamere spente, non c’è alcuna relazione in corso, nonostante il gossip abbia più volte cercato di sostenere il contrario.

Ciò detto ha dichiarato che Yaman è un suo amico e che ha dei valori forti dal punto di vista umano. “Gli voglio bene”, ha chiosato. Evidentemente quando Can ha parlato di colleghi gelosi non si riferiva affatto a Demet. Quest’ultima, sempre a Verissimo, dopo aver smentito di aver una tresca sentimentale con l’attore, ha anche confidato di essere single, specificando che al momento il suo cuore è libero. Domani chissà… Ma per ora un lui non c’è: “Non sto con nessuno, però ci sono momenti in cui potrei sentirmi innamorata”.