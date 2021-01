Can Yaman e Diletta, è tempo di romanticheria: la storia continua, news

Can Yaman e Diletta Leotta fanno sul serio. Ormai la coppia è uscita allo scoperto: manca ancora una dichiarazione ufficiale (chissà se arriverà mai), ma tutto è apparecchiato per una love story da favola. L’ultimo suggello sulla relazione è giunto nelle scorse ore sui social, dove la conduttrice di Dazn e la star turca protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno hanno pubblicato delle Stories romantiche dal sapore romantiche e amoroso.

Durante la giornata odierna Can ha condiviso una struggente canzone d’amore, nella fattispecie Una notte a Napoli. Fin qui nulla di strano. Però, alt: lo stesso brano l’aveva pubblicato anche Diletta sul suo profilo ieri. E non è finita qui perché proprio oggi la Leotta, altra coincidenza che evidentemente non è una coincidenza, si trova a Napoli, dove ha seguito il match di campionato tra la squadra partenopea e la Fiorentina, che ha perso con un incredibile 6 a 0.

Scivoloni sportivi a parte della squadra del Giglio, è evidente che Yaman abbia dedicato un dolce gesto alla sua Diletta. Non resta che attendere che i piccioncini rilascino le prime dichiarazioni di ‘coppia’. Non è detto che ciò avvenga a breve in quanto da sempre l’attore turco è riservatissimo sulla sua vita sentimentale…

Chissà, magari per la Leotta farà una eccezione. Anche perché Can è sì riservato, ma lo stesso non si può dire di Diletta che ha un animo più focoso ed espansivo. Non che sventoli ai quattro venti ogni attimo della sua vita privata, ma è sicuro che con i fan sia più ‘disponibile’ a raccontarsi. Non a caso subito dopo che si è diffuso lo spiffero della storia con Yaman, ha postato sul suo profilo Instagram un mazzo di fiori, con ogni probabilità una romanticheria della star turca.

In mezzo a tutto ciò un solo piccolo cruccio: le fan italiane di Can, note per il loro ‘fanatismo’, non sono state troppo contente che il loro idolo abbia stretto un legame speciale con la giovane conduttrice. Senza dubbio Yaman se ne farà una ragione!