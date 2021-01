Can Yaman, insulti per la storia con Diletta Leotta: l’attore su tutte le furie

Bufera e polemiche per la vita privata di Can Yaman. L’attore turco è stato costretto a fare un passo indietro sui suoi social a causa di alcune fan troppo ingombranti. Il protagonista di Daydreamer-Le ali del sogno ha dovuto chiudere il proprio account Twitter per placare i commenti poco carini ricevute da alcune Yamanine in merito alla propria vita privata.

L’attore turco, che interpreterà Sandokan al fianco di Luca Argentero nella sua prima fiction italiana, nell’ultima settimana è stato al centro del gossip ma anche delle polemiche. Infatti, qualche giorno fa era trapelato la notizia secondo cui Can Yaman avesse iniziato una storia d’amore con Diletta Leotta o, per lo meno, che ci fosse in corso un qualche flirt. I primi indizi era stati seminati su Instagram. La giornalista aveva pubblicato sul suo account degli scatti che potevano essere tranquillamente ricondotti all’attore turco. I due, infatti, si era capito, soggiornavano nello stesso hotel.

A dare la conferma era stata poi Chi, la rivista di Alfonso Signorini. Il settimanale aveva pubblicato degli scatti che parlavano da soli. Nel frattempo, il gossip ha riguardato anche la stessa Diletta Leotta, che pare abbia passato del tempo anche con il calciatore Zlatan Ibrahimović.

Questa serie di vicissitudini non è piaciuta a tante fan di Can Yaman. Molte hanno scatenato un putiferio proprio sui social, non prendendo bene e non accettando i fatti della vita privata del protagonista di Daydreamer. Dall’apprezzamento delle fan – che ha fatto molto discutere – mostrato a Roma in assembramenti non consentiti, si è passati dunque a critiche importanti.

Per tutto punto, l’attore turco ha deciso di compiere un passo che lo facesse stare tranquillo, per lo meno per un po’. Ha chiuso di tutto punto il suo account Twitter ma prima di fare un gesto del genere ha indirizzato un messaggio a tutte quelle Yamanine che non vedono di buon occhio la sua vita sentimentale e privata – e ovviamente la liaison con Diletta Leotta.

Il divo di Istanbul ha pubblicato una foto con scritto: “Fatti miei, punto!“. Accanto ha aggiunto l’emoji con il dito davanti alla bocca, come per far stare in silenzio i chiacchieroni. La stessa cosa è stata fatta sul suo profilo Instagram. Il social rimane tutt’ora aperto ma il protagonista di Daydreamer-Le ali del sogno ha condiviso il medesimo messaggo.

Molte Yamanine hanno preso male questo gesto. Tante altre, invece, hanno condiviso messaggi di sostegno nei confronti dell’attore turco. In particolare, alcune hanno scritto di rispettare totalmente la sua decisione e di aspettarlo a braccia aperte nel momento in cui il divo sceglierà di ricondividere con loro la sua vita professionale e privata.