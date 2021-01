Attimi di tensione a Roma per Can Yaman. In questi giorni l’attore turco è in Italia per girare uno spot pubblicitario con Claudia Gerini e decine e decine di fan si sono radunate sotto l’albergo in cui alloggia il 31enne. Peccato però che l’attuale emergenza sanitaria non consenta di creare assembramento. Una situazione difficile che ha richiesto addirittura l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Tutti addosso a Can Yaman che, con mascherina, ha provato a farsi strada tra un selfie e l’altro. Senza riuscire, per ovvie ragioni, a rispettare le regole del distanziamento sociale imposte dal Covid-19. Le immagini hanno fatto il giro dei social network tra sconcerto e indignazione visto il difficile periodo storico che l’Italia e il mondo intero sta vivendo.

“Capisco la sua indiscussa bellezza e bravura, ma il Covid c’è sempre non ce lo dimentichiamo e le regole vanno rispettate”, ha notato più di qualcuno, decisamente stanco dell’intera faccenda che va avanti ormai da un anno. Alcuni agenti presenti nei pressi della Scalinata di Trinità dei Monti hanno cercato di placare la folla e invitare tutti a rispettare le norme imposte dal Dpcm.

Roma Today ha rivelato che il capo della Polizia Franco Gabrielli ha commentato l’accaduto come “un comportamento inaccettabile”. Non solo: ha chiesto ai suoi uomini una relazione per una “immediata e dettagliata indagine” su quanto avvenuto. Un assembramento del tutto ingiustificato e assai pericoloso (video più in basso).

Nessun commento sulla vicenda da parte di Can Yaman, trattato in Italia come un divo d’altri tempi. Dopo il successo delle serie Bitter Sweet e Daydreamer il giovane ha iniziato a lavorare nel nostro paese. È stato scelto come testimonial della pasta De Cecco. In questi giorni sta girando uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek che vede protagonista pure Claudia Gerini.

Il futuro di Can Yaman è in Italia. A breve inizierà le riprese del remake di Sandokan, la celebre serie tv che negli anni Settanta ha lanciato la carriera di Kabir Bedi in tutto il mondo. Can è stato scelto dalla casa di produzione italiana Lux Vide e sarà affiancato da Luca Argentero, che ricoprirà il ruolo di Yanez.

Per questi due importanti progetti Can Yaman ha detto no all’Isola dei Famosi. All’attore era stato proposto il ruolo di inviato per la nuova edizione guidata da Ilary Blasi. Can ha preferito declinare per dedicarsi alla sua carriera di attore, che procede a gonfie vele.