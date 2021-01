Can Yaman e Claudia Gerini diretti da Ozpetek per uno spot

Il celebre regista turco Ferzan Ozpetek guiderà il protagonista di Daydreamer, Can Yaman, e Claudio Gerini per alcuni spot pubblicitari.

L’attore turco della soap opera di Canale 5 Daydreamer – le ali del sogno, Can Yaman, e l’attrice italiana Claudia Gerini saranno i protagonisti dei nuovi spot pubblicitari di un noto marchio di produttori di pasta, De Cecco. A dirigerli sarà niente poco di meno che il celebre regista turco Ferzan Ozpetek.

Una notizia questa che si aggiunge a quella del reboot della miniserie Sandokan, di cui sarà interprete il protagonista di Bay Yanlis e sarà prodotta dalla società di produzione cinematografica Lux Vide; la stessa che ha prodotto anche Don Matteo, I Medici, Diavoli e tanti altri.

Can Yaman ha annunciato attraverso i suoi profili social che sarà in Italia già nei prossimi giorni per registrare verosimilmente i 4 spot pubblicitari per il celebre pastificio abruzzese. Stando a quanto si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, gli spot avranno vari tagli.

Infatti, saranno realizzati in parte per la messa in onda sul piccolo schermo, ma anche condivisi sui social network. Il fil rouge sarà sempre l’alta qualità del prodotto. Si ricorda infatti che De Cecco è leader mondiale della pasta Premium, mentre si attesta a raggiungere il terzo posto in termini assoluti.

L’azienda conta oltre mille dipendenti e per il 2021 è previsto un fatturato in crescita, che è previsto raggiunga i 550 milioni di euro; in aggiunta una programmazione di investimenti per acquisire nuove fette di mercato soprattutto all’estero.

La qualità impone scelte di qualità. Da qui la decisione di affidare la propria campagna pubblicitaria al celebre regista turco Ferzan Ozpetek. Un personaggio molto amato e conosciuto in Italia per le pellicole cinematografiche come Rosso Istanbul, Le fate Ignoranti e la Dea Fortuna.

Grazie agli spoiler riportati dall’Ansa, si apprende che uno degli spot sarà girato in un ristorante. Una decisione presa per lanciare un messaggio di vicinanza e sostegno ad uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica dovuta dalla pandemia da Covid-19.