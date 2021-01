Can Yaman e Leotta, c’è la storia? Arriva il gesto di Diletta, il gossip decolla

Nelle scorse ore è esploso il gossip attorno a Can Yaman (31 anni), divo turco amatissimo dal pubblico italiano, e a Diletta Leotta (29), nota conduttrice sportiva in forza a Dazn. Cosa c’è di vero? Per ora non sono arrivate né conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Ma c’è un ma, dal sapore romantico: Diletta poche ore dopo che la cronaca rosa ha cominciato a ricamare su un ipotetico flirt con l’attore ha postato sul suo seguitissimo profilo Instagram (sono ben 7,3 i milioni di utenti che la coccolano) una foto alquanto curiosa. Si è ripresa seduta su un letto matrimoniale; tra le mani un magnifico mazzo di fiori…

Chi glielo avrà regalato? Inutile dire che sotto al post i fan subito hanno pensato a Yaman. Lei se ne è stata zitta zitta sul gossip e si è limitata a un dolce messaggio senza fare alcun nome circa il dono floreale ricevuto: “Dopo una giornata di lavoro trovare un mazzo di fiori in camera ci fa dormire con il sorriso”.

Che Can prima di fare rientro in Turchia abbia voluto fare un gesto galante per la 29enne catanese? Altra domanda da un milione di dollari: Diletta sta giocando con il chiacchiericcio ‘rosa’ oppure lo scatto non è che una conferma implicita del fatto che con il divo qualcosa sia sbocciato? Certo la puntualità con la quale ha postato proprio quell’istantanea è sospetta. Chissà…

Can Yaman e Diletta Leotta: è stata Anna Pettinelli a spifferate che i due si stanno frequentando

Ad accendere gli appetiti gossippari è stata Anna Pettinelli a RDS. Proprio la speaker radiofonica ha infatti annunciato del presunto flirt in corso, assicurando che la notizia è fondata e che le è giunta da fonti sicure. Per provare la sua tesi, la Pettinelli ha anche fornito dei dettagli su quel che sarebbe accaduto nei giorni scorsi tra il turco e la siciliana.

Innanzitutto ha sussurrato che non solo ci sarebbe stato un incontro conoscitivo, ma ci sarebbero persino già stati baci roventi, pieni di passione. E ancora: sempre secondo quanto riferito dalla speaker, Yaman e Diletta avrebbero alloggiato di recente nel medesimo albergo a nella Capitale. Non resta che attendere ulteriori sviluppi della vicenda. Che Can e la Leotta abbiano trovato reciproco ristoro in amore dopo le storie sentimentali naufragate in passato?