Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme? Roma galeotta, ultimi gossip

Colpo di scena per tutti gli appassionati di gossip: Can Yaman e Diletta Leotta avrebbero un flirt in corso. A riportare la succulenta e inaspettata indiscrezione è stata Anna Pettinelli a RDS. La speaker radiofonica ha prima annunciato ai suoi radioascoltatori che l’attore turco del momento sta frequentando un’italiana e poi ha lanciato il nome bomba. La Pettinelli ha inoltre assicurato che questa notizia verrebbe da fonte certa anche se, ovviamente, ha preferito non svelarla.

Non solo: Anna Pettinelli ha raccontato che Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero stati avvistati da più di qualcuno mentre si scambiavano dei baci appassionati. Pare che l’attore e la presentatrice abbiano alloggiato nei giorni scorsi nello stesso hotel romano. Notizia, questa, confermata dalla stessa Diletta che qualche giorno fa aveva condiviso tra le sue storie il video dell’assembramento di fan che ha travolto Can e che ha procurato al 31enne pure une bella multa per violazione delle norme anti Covid-19.

Al momento non esistono foto prova di questa presunta liaison e spulciando bene i social network Diletta Leotta non segue Can Yaman su Instagram e viceversa. Che si tratti dell’ennesima fake news come accaduto la scorsa estate con Zlatan Ibrahimovic? Chissà… di sicuro Can e Diletta formerebbero una coppia affascinante ed esplosiva!

Che fine ha fatto Daniele Scardina

Diletta Leotta è ufficialmente single dalla scorsa estate. In autunno ha però provato a dare una seconda chance a Daniele Scardina, che non ha mai smesso di amare la testimonial di DAZN. Da qualche tempo i due non si fanno vedere più insieme. Secondo il settimanale Di Più la coppia sarebbe scoppiata definitivamente ma su Instagram Diletta e King Toretto continuano a scambiarsi like. Come reagirà Scardina all’ultimo gossip che riguarda la bella Leotta?

La vita privata di Can Yaman

Can Yaman è da tempo solo. Il protagonista di Bitter Sweet non ha mai nascosto di sognare una famiglia tutta sua ma per ora è concentrato sulla carriera, che procede a gonfie vele. Per un lungo periodo si è parlato di un flirt con Demet Ozdemir, la Sanem di Daydreamer, ma i diretti interessati si sono professati solo buoni amici e colleghi e nulla più.