Scardina si svela, pausa con la Leotta? “Adesso ho in testa solo il ring”

Il pugile, dopo l’esperienza vissuta a Ballando con le Stelle, vola in America per allenarsi e rimettersi in gioco con i prossimi impegni sportivi e non può non parlare del suo rapporto con la conduttrice

Daniele Scardina, dopo l’esperienza da ballerino a Ballando con le Stelle 2020, torna a parlare del suo rapporto con Diletta Leotta. Nella nuova intervista con la Gazzetta dello Sport, non può di certo mancare la domanda riguardante la conduttrice. Il gossip li vede nuovamente una coppia, ma i due diretti interessati non hanno ancora reso ufficiale questo ritorno di fiamma. Le foto pubblicate di recente sul settimanale Vero sembrano parlare chiaro: fuori da un hotel a cinque stelle, Daniele e Diletta sono stati beccati insieme tra baci e abbracci, nella città di Roma. Ed ecco che Scardina parla dell’argomento e pare non confermare il gossip, poiché parla al passato.

Scendendo nel dettaglio, il pugile spiega che quella con la Leotta “è stata una grande storia, di vero amore”. Alla domanda se è possibile che tra loro ci sia presto un ritorno di fiamma, Daniele svela: “Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri”. Pertanto, al momento pare che Scardina non stia pensando a viversi la sua love story con la conduttrice. “Però aggiungo: mai dire mai”, dichiara il pugile. In futuro probabilmente li rivedremo insieme, ma per ora Daniele è più concentrato sui suoi impegni sportivi. Dopo aver preso parte al talent show condotto da Milly Carlucci, Scardina è infatti volato subito in America.

Precisamente oggi il pugile si trova a Miami, dove ha la possibilità di allenarsi per i prossimi impegni sportivi. Secondo quanto lui stesso racconta, dovrebbe tornare in Italia, a Milano, nel prossimo mese di febbraio. Scardina è pronto a rimettersi in gioco, visto che la pandemia del Coronavirus ha causato un lungo stop nel suo campo.

Dopo la crisi della scorsa estate e la passione ritrovata, con la Leotta pare essere arrivato un periodo di pausa. A Ballando con le Stelle aveva fatto una bellissima dichiarazione d’amore per Diletta, che non poteva di certo passare inosservata. Per tale motivo, ora i fan attendono l’ufficializzazione del ritorno di fiamma.

Bisognerà, però, attendere, visto che Scardina vuole al momento concentrarsi solo sulla sua carriera sportiva. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra la Leotta e Daniele nei prossimi mesi.