Daniele Scardina e Diletta Leotta sono tornati insieme. I diretti interessati non hanno ancora ufficializzato il ritorno di fiamma ma a farlo per loro ci sono le foto dei paparazzi. Le ultime sono apparse sul settimanale Vero: l’ex volto di Sky e King Toretto sono stati pizzicati a Roma tra baci e abbracci fuori un esclusivo hotel a cinque stelle. Secondo i beninformati i due avrebbero trascorso insieme una notte di fuoco. Una passione ritrovata, dunque, dopo la crisi della scorsa estate che ha allontanato Diletta e Daniele.

Del resto Scardina è sempre stato piuttosto chiaro: voleva riconquistare a tutti i costi la bionda conduttrice. Obiettivo raggiunto. Dopo aver messo a tacere le malelingue che sussurravano di un tradimento da parte dello sportivo, Daniele ha fatto un’importante dichiarazione d’amore a Diletta Leotta nel corso di Ballando con le Stelle. Nello show di Milly Carlucci il 28enne si è messo in luce con la sua forza, tenacia e dolcezza. Non è passata inosservata, inoltre, la grande fede che Scardina ha in Dio.

Daniele Scardina e la fede

Come svelato a Ballando con le Stelle Daniele Scardina è molto credente. Il pugile segue la Chiesa pentecostale, che ha conosciuto quando è andato a vivere a Miami, negli Stati Uniti, per diventare un campione del pugilato. Scardina stava attraversando un periodo difficile, sentiva molto la mancanza della famiglia e degli amici, ma la moglie del fratello l’ha convinto ad andare in chiesa, alla Iglesia Pentecostal di Miami Beach.

“Mi ha fatto bene. Da quel giorno ho frequentato sempre più assiduamente quel posto, ho iniziato a parlare tutti i giorni con il pastore della Chiesa e ho abbracciato quella fede. La mia guida spirituale è un pastore protestante: si chiama Luis Sepulveda, come lo scrittore, è un pastore della Chiesa evangelica pentecostale di Miami”

Daniele Scardina ha spiegato che la Chiesa evangelica pentecostale si differenzia da quella cattolica perché tutto si fonda solo ed esclusivamente sulla Bibbia, unica fonte per stabilire la dottrina:

“Crediamo molto nella forza dello Spirito Santo, disceso nel giorno della Pentecoste, appunto, e del battesimo fatto da adulti. Io leggo la Bibbia tutti i giorni. Con il tempo mi sono convinto di aver fatto la scelta giusta accostandomi ai pentecostali evangelici. È la religione che sento più vicina di me”

Il fidanzato di Diletta Leotta per rispettare la sua fede cerca di darsi da fare con diverse opere di bene. Ad esempio a Miami, dove vive la maggior parte del tempo, si prende cura di un ragazzo disabile a cui sta insegnando i primi rudimenti del pugilato. Scardina cerca poi di diffondere la parola di Dio su Instagram, dove è seguito da numerosi follower.

Daniele Scardina ha inoltre ammesso di pregare molto durante il giorno ma di non averlo mai fatto insieme a Diletta Leotta. “Però lei apprezza la mia profonda fede”, ha fatto sapere al settimanale Di Più.