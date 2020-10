Scardina parla di Diletta Leotta a Ballando: “Credo ancora nel mio amore”

È tempo di confessioni nel varietà di Milly Carlucci per lo sportivo, in coppia con la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina. Daniele ha inoltre ricordato la scomparsa del nonno.

Daniele Scardina è tornato a parlare della rottura con Diletta Leotta. Una separazione avvenuta come un fulmine a ciel sereno dopo aver trascorso insieme il lockdown. Una prova difficile che non ha suggellato il sentimento tra la conduttrice televisiva e il pugile.

King Toretto e l’ex volto di Sky Sport si sono mollati la scorsa estate: a chiudere il rapporto è stata la presentatrice siciliana, delusa dal comportamento del concorrente di Ballando con le Stelle. Scardina, però, non si è mai rassegnato a questa decisione e ha fatto di tutto per riconquistare Diletta.

E ancora oggi, alla corte di Milly Carlucci, ha voluto ribadire che il suo sentimento è più forte e profondo che mai:

“Per me l’amore è una cosa bellissima e ci credo. Credo ancora nel mio amore. Cerco sempre di essere riservato, ma l’amore è bello quando lo fai vedere. Quando sei un po’ confuso e non sai, ti tieni tutto dentro. Non so dirti cosa ci sarà, posso solo dire che cosa provo, si vede e si sa. È amore quello che provo”

Una dichiarazione d’amore in piena regola quella di Daniele Scardina, che non ha mai dimenticato Diletta Leotta. Di recente il 28enne è stato pizzicato dai paparazzi mentre spulciava il profilo Instagram dell’ex fidanzata.

Qualche mese fa si è parlato di un flirt tra la Leotta e Zlatan Ibrahimvoic ma Diletta ha prontamente smentito assicurando che tra i due non c’è mai stato nulla di più di un rapporto lavorativo.

A Ballando con le Stelle Daniele Scardina ha voluto ricordare pure la recente scomparsa del nonno, al quale era molto legato:

“Per me era famiglia, vita. Scherzavamo tutto il tempo, cantavamo insieme abbracciati, era la mia vita. Si è preso cura di me e ho cercato poi io di farlo per lui quando ha avuto un’ischemia cerebrale. Era a letto e non si muoveva, non dava quasi più segni di vita. Ero là al suo fianco a cercare di mantenerlo vivo in qualche modo, fino a che il Signore non lo chiamava. È stato il momento più duro della mia vita”

Perché si sono lasciati Daniele Scardina e Diletta Leotta

Ad oggi restano ignoti i motivi che hanno portato all’allontanamento tra Daniele Scardina e Diletta Leotta. Si è parlato a lungo di un tradimento da parte di lui ma il diretto interessato ha sempre negato. Dopo la dichiarazione d’amore a Ballando con le Stelle qualcosa cambierà tra i due?

Daniele e Diletta si sono conosciuti nell’estate 2019 ad un evento sportivo: un colpo di fulmine per entrambi. La liaison è stata vissuta lontano dai riflettori tanto che Scardina non ha neppure accompagnato la Leotta al Festival di Sanremo 2020, dove è stata una delle protagoniste indiscusse.

Prima del pugile, la bella siciliana ha amato per tanti anni Matteo Mammì, un dirigente Sky. Dopo una lunga convivenza pare che la relazione sia scoppiata perché la 29enne non era pronta per matrimonio e figli.