Ibrahimovic e Diletta Leotta, falso allarme: spunta la moglie Helena Seger

Il gossip su una presunta tresca tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic è durato giusto qualche ora per poi naufragare nel mare sardo, quello stesso mare da dove era nato. Ieri il magazine Chi ha raccontato un retroscena alquanto curioso, sostenendo che la conduttrice di Dazn e il calciatore in forza al Milan avessero trascorso insieme del tempo e che tra loro fosse nato qualcosa di più di una semplice amicizia. Peccato che Ibra sia sposato da 20 anni con l’ex modella Helena Seger. Non solo: in Sardegna, a bordo dello yacht su cui sta soggiornando l’asso svedese, c’è pure Helena. Insomma, con la moglie non pare proprio esserci aria di tempesta sentimentale. A provare che i due coniugi si stanno rilassando in Costa Smeralda sono spuntate delle paparazzate – fatte trapelare dai media scandinavi, come riportato da Di Lei Magazine. Dunque, messuna crisi matrimoniale in corso e nessun amore clandestino con Diletta all’orizzonte per Zlatan.

Ibra e la moglie Helena, un amore lungo due decenni

Helena Seger è un ex modella nonché manager di successo; è nata nel 1970. Infatti a ben 11 anni in più del marito con il quale è decollato il sentimento all’inizio degli anni 2000. Da allora la coppia non si è mai lasciata, dando alla luce due frutti d’amore, i figli Maximilian e Vincent. Tutta la famiglia Ibrahimovic è molto riservata e difficilmente fa capolino nella cronaca rosa. Per questo lo ‘spiffero’ che ha coinvolto Zlatan e Diletta ha fatto molto rumore. Per nulla, verrebbe da dire.

Diletta e Ibra, l’incontro

Niente storia clandestina, parlare però di amicizia tra Ibra e Diletta non è peccaminoso. I due si sono conosciuti sul set di uno spot girato assieme poche settimane fa. Immediatamente la cronaca rosa ha cominciato a ricamare su una presunta love story segreta. Ricami che hanno avuto il culmine nell’indiscrezione diffusa nelle scorse ore da Chi. A Zlatan però tutto scivola addosso: non solo è glaciale sul campo, ma anche nei confronti del gossip. Nel suo cuore c’è solo Helena.