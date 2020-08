Chi Magazine sgancia lo scoop dell’estate: tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic “è nato qualcosa”. Una voce sostenuta dal settimanale diretto da Alfonso Signorini anche attraverso alcuni retroscena alquanto curiosi. Retroscena che avrebbero come contesto la Sardegna. Dunque, a differenza di quanto si è pensato fino ad ora (semplice amicizia sbocciata per uno spot girato assieme), adesso si affaccia una nuova e ‘rumorosa’ ipotesi circa i rapporti tra la conduttrice di Dazn e il calciatore in forza al Milan. Ma c’è un ma che spinge ad andare con i piedi di piombo: Zlatan, al momento, risulta, almeno in via ufficiale e pubblica, ancora sposato. Sulla questione i media svedesi fanno però sapere che nell’ultimo periodo lo sportivo e la consorte raramente si sono visti insieme…

Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta, “è nato qualcosa”: retroscena dalla Sardegna

Diletta e Zlatan, rende noto Giornalettismo che ha riportato le anticipazioni di Chi magazine (in edicola da domani 19 agosto), si sono conosciuti dopo il lockdown grazie a un’impresa che opera nel mondo del fitness che li ha voluti come testimonial. Subito c’è stata simpatia tra i due e pure una cena milanese. Cena in compagnia di altri amici. Nulla a che fare con il pasto che avrebbero consumato pochi giorni fa in Sardegna. Sull’isola la Leotta sta passando dei giorni con le amiche e il fratello Mirko. Ma poi è arrivato Zlatan in Costa Smeralda, accompagnato da un assistente fidato. E il calciatore, secondo le fonti di Chi, “ha confidato a un amico che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia”. “Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single”, aggiunge la rivista. Si arriva alla cena nel privée esclusivo del Sottovento, noto locale sardo.

Ibra e Diletta, cena a porte chiuse

Secondo la ricostruzione di Chi, al ristorante Sottovento, la conduttrice e Ibrahimovic si sono palesati con gruppi diversi: “nessuna foto a testimoniarlo, perché grazie a una telefonata dello staff di Ibra hanno cenato a porte chiuse nel privée, con tanto di bodyguard a proteggere”. Dopo la serata Zlatan e la Leotta sono stati attenti a lasciare il posto separatamente. E le sorprese non sono finite qui perché la testata diretta da Alfonso Signorini è convinta che la frequentazione tra i due proceda “alla grande”. Non resta che attendere ulteriori sviluppi della vicenda: intanto c’è una certezza. King Toretto, al secolo Daniele Scardina, pare proprio che non abbia più speranze di riconquistare l’ammaliante Leotta.