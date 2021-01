Multa per Can Yaman: l’attore turco ha violato le regole anti Covid

L’attore turco è stato multato a Roma: è in Italia da giorni per girare uno spot pubblicitario con Claudia Gerini

Can Yaman è stato multato per gli assembramenti fuori dall’hotel Eden, nel centro di Roma. Il famoso attore turco alloggia nella struttura da qualche giorno. È tornato in Italia per girare uno spot pubblicitario. Il 31enne è diventato il nuovo testimonial della pasta De Cecco ed è protagonista di una pubblicità diretta da Ferzan Ozpetek che coinvolge anche Claudia Gerini.

Come stabilito dall’ultimo Dpcm del Governo Conte, Can Yaman è stato multato con una sanzione di 400 euro per aver violato le norme del distanziamento sociale anti Covid-19. Il protagonista di Bitter Sweet e Daydreamer è sceso in strada per accontentare le sue numerose fan. Il tutto senza curarsi dell’emergenza sanitaria che ha letteralmente messo in ginocchio il Belpaese e il resto del mondo.

Can Yaman, incurante delle ultime regole italiane, ha concesso ai suoi fan selfie a non finire. Seppur provvisto di mascherina l’ex modello non ha rispettato la distanza interpersonale di almeno un metro. Un vero e proprio assembramento che ha spinto le forze dell’ordine ad intervenire per placare la situazione.

Stando a quello che fa sapere Fanpage, lo staff di Can Yaman e la struttura ricettiva si erano accordati affinché l’artista entrasse non dall’ingresso principale, dove erano in attesa decine e decine di fan, ma da una porta posteriore, per evitare appunto, un risvolto del genere.

Ma il protagonista di Daydreamer, una volta dentro l’hotel, non ha resistito al richiamo delle sue fan, che gridavano il suo nome dalla strada, e così è uscito di sua iniziativa dalla porta principale. La folla si è immediatamente precipitata verso di lui, accerchiandolo e impedendogli qualsiasi possibilità di movimento.

C’è chi si è avvicinato per scattare un selfie insieme, chi per chiedergli un autografo. Dopo pochi minuti le forze dell’ordine hanno disperso i fan e Can Yaman è rientrato all’interno dell’hotel, salutandoli. Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha criticato l’accaduto, giudicando il comportamento “inaccettabile” e sono scattate le indagini per ricostruire il fatto.

Alla fine Can Yaman è stato multato per violazione delle norme anti Coronavirus. Il diretto interessato non ha ancora commentato la faccenda. Su Instagram ha però ringraziato tutte le sue sostenitrici per i numerosi regali ricevuti in queste ore (foto più in basso).