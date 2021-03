By

Nuovi importantissimi appuntamenti anche per questa settimana. Sabato 6 marzo si tinge non solo dei classici programmi e salotti che generalmente colorano ed animano il weekend in questo giorno della settimana, ma anche della presenza del Festival della Canzone Italiana, la 71esima edizione di Sanremo.

Oltre quindi alla presenza di Silvia Toffanin in fascia pomeridiana con Verissimo su Mediaset, e di Massimo Bernardini e Marco Liorni sulla Rai, in prima serata svetta la Finale del Festival di Sanremo con Amadeus e Fiorello su Rai 1.

Ma quali saranno gli ospiti tanto attesi di questa settimana? Scopriamoli insieme.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Nel pomeriggio di Canale 5 alle 16.00 come sempre immancabile l’appuntamento con Silvia Toffanin. Stavolta la conduttrice dedicherà un’intera puntata ai finalisti della Casa del Grande Fratello Vip. Il programma si è concluso con ottimi risultati il 1 marzo ed ora alcuni dei Vipponi di Alfonso saranno presenti in studio per raccontare la loro avventura.

In primis ci sarà il vincitore di questa longeva edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, che rilascerà la sua prima intervista tv da trionfatore del reality. A seguire, saranno in studio il secondo classificato, Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi. E poi Dayane Mello, Stefania Orlando ed Andrea Zelletta con Natalia Paragoni.

In esclusiva alla sua prima intervista tv ci sarà anche Rosalinda Cannavò, che durante la sua permanenza nella Casa ha vissuto tantissime maturazioni: dal personaggio di Adua Del Vesco all’amore appena sbocciato con Adrea Zenga.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Appuntamento alle 15.00 su Rai3 con Massimo Bernardini che aprirà una nuova puntata di Tv Talk con Sabrina Giannini e Francesco Specchia riflettendo sull’ inchiesta di Indovina chi viene a cena sui legami tra ambiente e pandemia. Un focus anche sulla finale del Grande Fratello Vip più lungo della storia: Fulvio Abbate svelerà i retroscena e i motivi che lo hanno spinto a partecipare al programma.

Tra gli ospiti anche Lunetta Savino che abbiamo visto in Lolita Lobosco. La nuova fiction ha raggiunto ascolti da record e per tale motivo lei e Giorgio Simonelli analizzeranno i motivi di tale successo. La seconda parte della puntata sarà dedicata al Festival di Sanremo e alle riflessioni sull’organizzazione relativi all’evento musicale.

Da questo punto di vista ci sarà una lunga lista di commentatori e protagonisti che ne discuteranno in studio e in collegamento da Sanremo. Tra questi: Orietta Berti, Miss Keta, Malika Ayane, Willie Pejote, Gino Castaldo, Ema Stokholma e Andrea Delogu.

Gli ospiti di Marco Liorni a Italia Si! e Sanremo

Dalle 16.45 alle 18.40 appuntamento con Massimo Liorni per una puntata interamente dedicata al Festival di Sanremo. Giornalisti, commentatori di radio e tv e cantanti come Ermal Meta, Annalisa, Francesco Renga, Orietta Berti, Arisa, Bugo, Fasma, Madame e tanti altri saranno i protagonisti della puntata di ItaliaSì e Sanremo.

Ci saranno anche tra gli ospiti Gigliola Cinquetti, Roby Facchinetti e Mauro Coruzzi. Inoltre si parlerà di tutte le sorprese riguardanti il Festival. ItaliaSì! anticiperà di poche ore la finale e riproporrà i momenti salienti della manifestazione.

La Finale del Festival di Sanremo

Finalmente nella serata conclusiva del Festival si scoprirà quale delle canzoni in gara trionferà e vincerà la 71esima edizione di Sanremo 2021. Protagonisti dell’Ariston saranno nuovamente i 26 Campioni. Poi chi i primi tre classificati avranno l’onore di potersi esibire nuovamente per cercare di raggiungere il primo gradino del podio.

La Giuria Demoscopica, la Giuria della Stampa e del pubblico tramite Televoto avranno il compito di decretare la classifica finale. Non sarà presente come co-conduttrice Simona Ventura che purtroppo è risultata positiva al Covid-19. In ogni caso ci saranno tanti attesissimi ospiti: da Ornella Vanoni a Francesco Gabbani.

E poi ancora il trio formato da Riccardo Fogli, Michele Zarrillo e Paolo Vallesi; Alberto Tomba e Federica Pellegrini. E in più Serena Rossi, Tecla Insolia e Giovanna Botteri.