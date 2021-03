Simona Ventura ha il Covid e salta Sanremo 2021. Amadeus: “È disperata”

L’appuntamento quotidiano con la conferenza stampa di Sanremo 2021 si rinnova anche oggi, venerdì 5 marzo. Come da tradizione del Festival. Amadeus ha dato un triste annuncio su una presenza che doveva esserci nel corso della serata finale di Sanremo. Simona Ventura è risultata positiva al Covid-19 e non potrà esserci. Per la presentatrice doveva essere un vero e proprio ritorno all’Ariston dopo la conduzione nel 2004. In quell’occasione l’edizione ottenne un basso riscontro in termini di gradimento a causa dell’assenza di nomi di spicco in gara. La terza serata venne addirittura battuta in termini di ascolti dal Grande Fratello in onda su Canale 5. Queste le parole del conduttore e direttore artistico della settantunesima edizione della kermesse della Canzone Italiana:

“Simona Ventura purtroppo è risultata positiva al Covid, ma sta bene. Lei è disperata, io ci tenevo a portarla all’Ariston. La cosa più importante è che stia bene e che torni a fare il suo lavoro”

Qualche giorno fa in collegamento con Storie Italiane di Eleonora Daniele, Giovanni Terzi compagno di Simona Ventura aveva commentato per la prima volta la partecipazione alla serata finale di Sanremo. L’imprenditore aveva riferito che la conduttrice era molto felice e contenta dell’invito ricevuto da Amadeus. Inoltre ha confessato che ogni volta che la Ventura fa qualche cosa è molto emozionato:

“Vedere la propria donna felice, contenta, soddisfatta, che fa ciò che desidera, ciò che merita… come può un uomo non essere entusiasta e anche commuoversi di questa gioia”

Il conduttore della settantunesima edizione ha comunicato la notizia senza nascondere l’amarezza per la mancata presenza del volto televisivo che deve fare i conti con il virus. Amadeus, però, non ha escluso una prossima collaborazione con SuperSimo per rimediare all’occasione persa. Oltre al commento degli ascolti tv della terza sera, dalla conferenza stampa è arrivata anche un’altra notizia rassicurante: considerato il calendario dei tamponi anti-coronavirus, è da escludere l’eventualità di altri ritiri.

L’attuale edizione in onda, dunque, si svolgerà regolarmente e senza ulteriori forfait. La semifinale è prevista per stasera, venerdì 5 marzo, mentre la finale sarà trasmessa regolarmente in onda sabato 6 marzo sul primo canale della tv di Stato.