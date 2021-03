Ascolti Sanremo 2021 terza serata: Amadeus cresce ma non basta

I dati in termini di share e spettatori del terzo appuntamento del Festival riportano una leggera crescita per Amadeus rispetto alla serata di mercoledì 3 marzo

Leggera crescita di ascolti per Sanremo 2021. La terza serata del Festival, andata in onda giovedì 4 marzo 2021 e la più lunga dall’inizio della kermesse, ha subito un rialzo di share e spettatori rispetto al giorno prima: 7.653.000 e il 44,3%. La prima parte è stata seguita da 10.596.000 spettatori, 42,4% di share, mentre la seconda parte da 4.369.000 spettatori, 50,6% di share. La prima serata del Festival aveva ottenuto una media di 9.363.000 spettatori con il 46,6% di share, la seconda del 3 marzo 7.596.000 spettatori con il 42,1% di share. Una media abbastanza alta per il terzo appuntamento, favorito dalla chiusura oltre le due di notte. Lo scorso anno Amadeus aveva ottenuto 9,8 milioni di telespettatori, pari al 54,5% di share. Nel 2019 Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio avevano conquistato il 46,70% di share con 9,5 milioni di spettatori. Ad esibirsi tutti i ventisei Big in gara che hanno proposto le cover che hanno fatto la storia della canzone d’autore.

Il ritrono di Neffa è stato una cosa delle più attese della terza serata di Sanremo. L’artista ha accompagnato Noemi, ma la performance è stata rovinata a causa di non pochi problemi d’audio. Questi hanno dato filo da torcere anche a Francesco Renga, sul palco con Casadilego: la loro cover è stata strozzata e fuori ne è uscita una roba che non ha raggiunto la sufficienza. Ermal Meta continua a rimanere in vetta nella classifica generale e provvisoria di Sanremo 2021. A sopresa Orietta Berti si è piazzata al secondo posto nella classifica della terza serata.

Ascolti tv 4 marzo 2021: Eleonora Daniele fa un nuovo record. Boom per UnoMattina

L’effetto Sanremo 2021 continua a farsi sentire anche sui programmi del daytime di Rai 1. Come riportano gli ascolti tv di ieri, 4 marzo 2021, Storie Italiane ha fatto un nuovo record. Eleonora Daniele è stata seguita da 1.231.000 spettatori, pari al 23,1% di share, nella prima parte. Nella seconda, invece, 1359.000 spettatori e il 20,9%.

UnoMattina, il contenitore in onda prima di Storie Italiane, ha registrato il record di 1.412.000 spettatori con il 23,1% di share. Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto il 15,9% di share, con 2.147.000 spettatori; La Vita in Diretta ha superato i due milioni di spettatori con il 17% di share.