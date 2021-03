Verissimo, Tommaso Zorzi contro Maria Teresa Ruta e Salemi: “False!”

Andrà in onda domani, sabato 6 marzo 2021, la prima intervista di Tommaso Zorzi a Verissimo dopo la vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer, tra le altre cose, si è scagliato contro Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, stilando una classifica dei concorrenti che più lo hanno deluso durante i cinque mesi di permanenza tra le mura della Casa di Cinecittà. Nel dettaglio, il ragazzo è rimasto particolarmente deluso da alcune affermazioni e gesti fatte dalle ex concorrenti nei suoi confronti. Una volta terminata la sua avventura nel reality ha visto una serie di clip:

“Falsa Giulia strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa Ruta”

Ecco svelato uno dei motivi per cui la Ruta non ha ancora sentito Zorzi. Quest’ultimo, infatti, ha sostenuto che la conduttrice e giornalista abbia creduto di essere una stratega. Il milanese ha sostenuto di non ritenere Giulia Salemi una amica, tante cose di lei le ha scoperte al Grande Fratello Vip, “non ci parlavamo più già da prima”.

Su Francesco Oppini, con il quale ha creato un legame davvero speciale d’amicizia, ha confidato di aver preso una sbandata per lui. Quando il figlio di Alba Parietti è uscito dal GF Vip ha pianto come un disperato. Come raccontato alla Toffanin a Verissimo, esternare il suo amore nei suoi confronti è stata una liberazione; ogni volta che lo vede si commuove, sente un affetto veramente forte per lui.

Dopo alcune incomprensioni, sembra essersi ricucita l’amicizia con Aurora Ramazzotti. Tommaso ha asserito che con la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha chiarito e appena sarà possibile hanno tanta voglia di viversi come hanno fatto fino a qualche anno fa.

Tommaso Zorzi a Verissimo svela: “Non mi sarei aspettato di vincere GF Vip”

C’era da aspettarsela la vittoria di Tommaso Zorzi al GF Vip. Ospite a Verissimo ha dichiarato: “Non mi sarei mai aspettato di vincere”. Attualmente si sente come se vivesse in un frullatore e ha difficoltà a dormire la notte. Inoltre sta ricevendo un affetto incredibile e si è detto più consapevole, “ho un’idea più chiara di chi sono e quello che voglio essere”. Silvia Toffanin gli ha chiesto se abbia commesso qualche errore durante la sua avventura. L’influencer ha confessato che li avrà fatti sicuramente ma di non rimpiangere assolutamente nulla: