Pomeriggio 5, Ruta: “Ho sentito tutti, tranne Stefania e Tommaso”

Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 Maria Teresa Ruta è tornata nel salotto di Barbara d’Urso. La conduttrice ha invitato l’ex Vippona per incontrare la nuova compagna di Amedeo Goria, Vera Miales, ma non solo. Dopo aver discusso della conoscenza in corso fra i due e dopo le raccomandazioni della Ruta, che ha chiesto di non prendere in giro il suo ex marito, Barbara ha mostrato le ultime stories su Instagram di Tommaso Zorzi. Da quando è finito il GF Vip, infatti, i fan possono seguire Zorzi solo tramite i social e dato che è stato il vincitore, indiscusso e assoluto, di questa edizione, il suo ritorno sui social è finito anche in televisione.

Barbara ha quindi mostrato la giornata di oggi di Tommaso e delle ultime ore della giornata di ieri. C’è stata una videochiamata con Stefania, per esempio. Subito dopo le immagini la d’Urso ha fatto una domanda a Maria Teresa. Le ha chiesto con chi è rimasta in contatto dopo la fine del Grande Fratello Vip 5. Lei ha risposto con tutti, ma con una eccezione. Che inizialmente sembrava una, poi invece pare siano diventate almeno due. Le prime parole di Maria Teresa sono state queste: “Praticamente con tutti. L’unica che non ho ancora sentito è Stefania. Però sono in contatto con Simone”.

Ha quindi ipotizzato che questo mancato contatto con Stefania Orlando sia dovuto ai suoi numerosi impegni in questi primi giorni. Ha infatti detto che ha avuto da fare e ha menzionato il parrucchiere. In effetti Stefania ha avuto degli impegni, oggi per esempio era a Milano per Verissimo, ma ha trovato il tempo per sentire Tommaso. O chissà anche altri, magari. Ma pare che Barbara non abbia creduto in tutto e per tutto al fatto che la Ruta stia sentendo tutti. Infatti le ha chiesto: “Con tutti tutti?”. Così è saltato fuori che non ci sono stati ancora contatti neanche con Zorzi:

“Sono appena uscita anch’io… Rosalinda, Dayane anche oggi mi ha scritto. Tommaso non ci siamo sentiti, ma ci eravamo già parlati prima e soprattutto alla festa. Non è che dovevo sentirlo ieri mentre era in macchina”

Sarà come dice lei, ovvero che non c’è stato ancora tempo, oppure Tommaso e Stefania hanno dei conti in sospeso con la Ruta? Dopo essere usciti dalla Casa infatti sono venuti a conoscenza di diverse cose. Gaia ha messo al corrente suo fratello Tommaso su tutto ciò che si è detto su di lui, e anche Stefania avrà di sicuro visto dei video. Di sicuro insomma Tommaso e Stefania avranno modo di parlare con Maria Teresa, ma pare altrettanto sicuro che non stanno avendo fretta. Su Twitter i fan Zorzando sono certi che sia a causa di ciò che hanno scoperto sulla Ruta una volta usciti dalla Casa.