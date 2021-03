Tommaso Zorzi scopre tutte le critiche: l’idea geniale di Gaia e la reazione

Tommaso Zorzi ha scoperto tutto ciò che si è detto sul suo conto nel corso di questi cinque mesi e mezzo di Grande Fratello Vip 5. Mentre lui era chiuso nella Casa di Cinecittà, in effetti, più di qualcuno si è divertito ad attaccarlo dei vari salotti televisivi. Ma anche nella Casa ne hanno dette di cose non mostrate nelle clip in puntata, quindi i fan erano pronti a mostrare tutto a Tommaso dopo la finale. Ebbene, ci ha pensato sua sorella Gaia e in modo molto molto originale, e soprattutto simpatico: ha realizzato una presentazione in Power Point in cui ha raccolto tutto ciò che si è detto in questi mesi. Insomma, anche un’idea geniale: ha annotato tutto, così non ha perso nulla per strada. Ha mostrato la presentazione a Tommaso oggi pomeriggio, e tutto ovviamente è stato documentato nelle stories su Instagram.

Alcune cose Tommaso non se le aspettava, e non lo ha nascosto. Ha spiegato ai follower che Gaia stava per arrivare a casa sua per mostrargli tutto, anche se qualcosina lui ha già visto in queste prime ore dopo il GF Vip. “Ormai no comment, però ci divertiamo”, ha detto prima di vedere la presentazione. Gaia ha presentato il suo lavoretto dicendo che erano ben 128 slides. Ha messo insieme cose dette fuori dalla Casa, cose dette dentro la Casa ma anche titoli di siti online e simpatici fotomontaggi realizzati dai fan. Insomma sia cose divertenti sia cose che lo sono state meno. La prima pagina della presentazione è stata dedicata a Gian Maria Sainato, uno dei più accaniti contro Tommaso. Gaia ha anche spiegato ciò che compariva nelle slides e ha spiegato per filo e per segno tutto ciò che è successo in questi mesi.

E poi slides su Giulia Salemi e il suo amico Matteo, sulle cose dette da Maria Teresa Ruta e che Tommaso non sapeva, fino ai like di Guenda Goria contro Tommaso e Stefania. Ed è proprio di Guenda che Zorzi non si aspettava: “Cosa? Ma le ho dato anche un passaggio per Milano! Cosa? Mi sto sentendo male”. Nel corso della presentazione c’è stato spazio anche per le iniziative più divertenti dei fan di Tommaso, Stefania Orlando e Francesco Oppini. Per esempio quando hanno cambiato tutte le immagini profilo mettendo quelle delle Trix. Gaia ha spiegato della questione Brasile e delle polemiche sul televoto, ma anche degli hashtag modificati per lui: #tzvip e #tzlateshow.

Tommaso ha scoperto tutti i post di supporto da parte di personaggi famosi, tra cui l’amico Claudio Sona, Alba Parietti, Le Donatella, Cecilia Rodriguez e lo stesso Oppini. Spazio alle risate con montaggi video divertenti realizzati dai fan e i fotomontaggi più iconici. A fine presentazione Tommaso ha fatto una videochiamata a Stefania, che prima ha dedicato a lui bellissime parole. E con una immagine delle sorellastre di Cenerentola ha scritto: “La portineria non chiuderà mai. Non vedo l’ora di tutti i nostri taglia e cuci. I love you”.