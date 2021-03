Stefania Orlando dopo il GF Vip, le prime parole: gli Zorzando resistono

Stefania Orlando dopo il GF Vip 5 ha scritto il suo primo messaggio su Instagram. Ieri ha fatto delle dirette insieme a suo marito Simone, i fan l’hanno reclamata a gran voce e lei non ha fatto sentire la sua mancanza. Nel primo giorno senza diretta del Grande Fratello Vip, i fan hanno avvertito una forte nostalgia dei loro concorrenti preferiti. Quindi si è subito aperta la caccia alle stories, alle dirette e alle foto su Instagram. Tommaso, Stefania, Andrea, Pierpaolo sono ricercatissimi, come anche Dayane Mello, è ovvio. Ognuno di loro è uscito dalla Casa ed è stato accolto con un caloroso affetto da parte dei fan.

Gli Zorzando però, insieme a Croccantino (Zelletta), sono quelli che più di tutti hanno lasciato un vuoto, a giudicare dai commenti sui social. Dopo un giorno di pausa, oggi Stefania ha deciso di scrivere le sue prime parole dopo il GF Vip. Lo ha fatto pubblicando la bellissima copertina di Chi in edicola oggi, con la foto dei primi tre classificati. E poi ha subito fatto sapere quanto sia felice della vittoria di Tommaso Zorzi:

“Ma quanto è favolosa questa copertina di Chi? Vedere Tommaso vincitore del GF Vip è quello che speravo dal primo giorno e stare accanto a lui, sul podio assieme al meraviglioso Pierpaolo, è la mia gratificazione più grande”

La Orlando è felicissima del risultato ottenuto, in molti avrebbero voluto vedere Stefania e Tommaso spegnere le luci della Casa ma la scelta di Dayane li ha messi subito uno contro l’altro al televoto. Ma a Stefania va bene così. Ha ringraziato Alfonso per aver creduto in lei e tutti gli autori che hanno lavorato per loro e con loro. Dopo cinque mesi e mezzo, la prima giornata fuori dalla Casa l’ha dedicata alla sua famiglia. Da oggi però sarà molto più presente sui social, ha lasciato intendere. Non riuscirà mai a ringraziare tutti uno per uno, ha scritto ancora nel messaggio, ma ci proverà. E poi ancora:

“Voglio dirvi che tutto l’amore che ho riscontrato da parte vostra mi riempie di gioia e vi assicuro che è del tutto inaspettato e quindi.. ancora più apprezzato. Senza di voi il mio viaggio nel reality di Canale 5 non avrebbe avuto senso, voi che mi avete amata, sostenuta, capita e perdonata nei miei piccoli sbagli in quest’avventura lunga ed entusiasmante”

Puntuale è arrivato il commento di Tommaso Zorzi a questo post di Stefania. Un semplice “Amore mio”, che ovviamente ha scatenato l’entusiasmo dei fan Zorzando. Il duo resiste fuori dalla Casa e si riunirà a Verissimo nella puntata di sabato. Di sicuro troveranno il modo di tenersi in contatto: si sono promessi di non perdersi e così sarà. Anche perché mentre loro si univano nella Casa, le loro famiglie nel corso dei cinque mesi si sono molto unite fuori.