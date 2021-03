Rosalinda Cannavò a Verissimo, triste sfogo: “Commesso un errore grave”

Nella puntata di Verissimo di domani, sabato 6 marzo 2021, tra le altre cose Rosalinda Cannavò parlerà del suo percorso e delle varie vicissitudini interiori che ha dovuto affrontare. Come è noto, infatti, la concorrente del reality show più spiato dagli italiani ha avuto il coraggio di combattere contro i suoi fantasmi della sua vita. Prima del Grande Fratello Vip non aveva mai raccontato di aver subito violenza all’età di dodici anni:

“Solo mia madre lo sapeva. È un dolore che mi ha segnato tantissimo e che mi porto dentro ancora oggi”

L’attrice, durante il reality, ha svelato che la persona che le ha fatto violenza era un suo conoscente e di essersi sempre fidata di lui ingenuamente. Come confidato a Silvia Toffanin, spera che le sue rivelazioni abbiano potuto aiutare altre ragazze che sono vittime di abusi: “All’epoca h commesso un errore grave, quello di non raccontarlo e di non denunciare”. Capitolo Dayane Mello. La modella brasiliana, anche lei ospite a Verissimo, ha confermato di non provare amore nei confronti di Adua.

In merito all’amicizia, la Cannavò ha affermato che l’affetto che prova nei suoi confronti non è cambiato, è solo delusa per le parole che le ha detto e queste l’hanno ferita molto. La nomination sarebbe stata solo l’ultima pugnalatache le ha dato l'(ex?) amica. Rosalinda ha svelato di aver messo in dubbio un po’ tutto ma, al di là del reality show e dei meccanismi di gioco, per lei c’è ancora. Probabilmente ci saranno occasioni per parlarsi e si è detta certa che riusciranno a ritrovare la loro intesa.

Il caso Ares è stato il più discusso all’inizio della quinta edizione Vip del GF. La fidanzata di Andrea Zenga si è detta dispiaciuta per avere scatenato tutto questo, ma è serena perché si trova nel giusto. Non rinnega nulla dei suoi lavori con la società di produzione però si porta dietro anche delle esperienze piuttosto pesanti che l’hanno fatto cadere nell’anoressie. Un periodo quello fatto di bugie e di relazioni finte per nascondere Gabriel Garko gay:

“Non ero abituata a questo mondo, mi sono affidata a persone sbagliate che non volevano il mio bene. Provavo la sensazione di non essere accettata, mi sentivo sola. La mia famiglia e il mio ex fidanzato sapevano fosse tutto finto. Dovevo stare molto attenta”

Rosalinda e Dayane a Verissimo: incontro freddo in camerino. Il retroscena

Come riportato da Libero, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si sarebbero salutate a malapena prima delle loro interviste a Verissimo. A distanza di qualche giorno dalla fine del GF Vip lo strappo tra loro non è stato ancora ricucito. Il clima che si respira tra le due ex concorrente resta abbastanza freddo e distaccato. Riusciranno a far pace e a far tornare le ‘Rosmello‘ tanto amate e sostenute dai fan del reality?