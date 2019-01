Rudy Zerbi e il messaggio a Maria durante C’è posta per te: news dopo la polemica

Rudy Zerbi fiero di Maria De Filippi: il messaggio durante C’è posta per te

Tutti ci aspettavamo che Rudy Zerbi sarebbe intervenuto dopo la puntata di Amici 18 che lo ha visto scontrarsi con Giordana Angi durante la sfida, eppure almeno finora non è successo niente. Il motivo è presto spiegato: il professore di canto è abituato alle critiche e avrà reagito come se le risposte di Giordana fossero state quelle di qualsiasi allievo da lui non particolarmente gradito. Non sappiamo in effetti se Zerbi stia cercando di spronare Giordana perché vede in lei del potenziale, ma è del tutto evidente che al momento non lo soddisfi affatto.

C’è posta per te, il post di Rudy Zerbi su Instagram

Sì, sappiamo bene che un comportamento del genere ha scatenato il Web su Twitter, Instagram e chi più ne ha più ne metta; sapete tutti però che Rudy ha questi modi di fare e che purtroppo bisogna accettarlo così com’è. Starà a Giordana invece andare avanti fino alla fine del Serale di Amici 2019 e dimostrargli che tutto ciò che pensa di lei e del suo “gracchiare” è del tutto sbagliato. Nessuna risposta quindi dopo le polemiche ma solo un post dedicato a Maria durante una delle storie più belle che sono andate in onda a C’è posta per te.

Rudy stregato da Maria per la conduzione di C’è posta per te

Effettivamente Maria è stata bravissima nell’avvicinare i mittenti e i destinatari della lettera e Rudy ha fatto bene a scrivere “Fiero di lavorare accanto ad una donna così! #queenmary“ commentando un video tratto proprio da uno spezzone della trasmissione relativo a tale storia. D’altra parte oggi è stato proprio il giorno di Maria se pensate agli altri argomenti su cui è intervenuta proprio ad Amici 18. Non si poteva mica andare avanti solo con le continue polemiche di Rudy, no?