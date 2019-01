C’è posta per te, la storia di Debora e Denise: la De Filippi trionfa, polemiche KO

La difficile storia di Denise e Debora a C’è posta per te

Il momento era stato annunciato sulle pagine social di C’è posta per te e aveva scatenato le solite sterili polemiche tra coloro che hanno apprezzato il coraggio e la tenacia delle due ragazze e chi invece ha subito mostrato avversione nei confronti delle storie d’amore gay e lesbo. Le protagoniste sono state loro, Debora e Denise, che hanno raccontato a Maria De Filippi una storia che ha commosso il pubblico: Denise non vive più con i suoi genitori dopo che ha fatto coming-out perché loro non accettano che stia con Debora e che voglia sposarsi con lei. Quando è andata in onda la storia mancava solo un mese in effetti al matrimonio.

C’è posta per te, le parole di Debora al padre di Denise: “Lei sta molto male”

In studio chi ha voluto sentir parlare Debora è stato solo suo padre Maurizio. “Io sono Debora – queste le parole della compagna di Denise accettata dai genitori –, ne approfitto ora per presentarmi visto che non mi è mai data la possibilità. Se oggi sono qui è perché come voi già sapete tra poco ci sposiamo. E come io avrò la mia famiglia presente penso sia giusto che anche Denise abbia voi presenti. Se sono seduta accanto a sua figlia è solo perché lei sta molto male. Io non pretendo niente da voi: l’unica cosa che vorrei è che voi mi diate la possibilità di farmi conoscere e di conoscere anche voi”.

Denise parla alla sua famiglia : “Lo so che non è facile, però Debora mi rende felice”

“Voglio – queste invece le parole di Denise – che voi accettiate questa relazione con Debora. Come voi sapete, noi tra poco ci sposiamo. Il matrimonio è il giorno più bello di ogni ragazzo e dev’essere condiviso con la propria famiglia e io questo giorno lo voglio condividere con voi. Voglio che tu, papà, mi accompagni all’altare. Mamma, con te vorrei finire i preparativi del matrimonio. Gianni, con te vorrei condividere il giorno più bello della mia vita. Lo so che non è facile accettare il fatto che sto sposando una donna, però Debora mi rende felice. Mi mancate”.

Il racconto di Mimma, la madre di Denise: a C’è posta per te la storia di un amore ostacolato

La madre si è mostrata scettica sulla storia d’amore e ha subito detto che non si sarebbe mai aspettata che la figlia si sarebbe fidanzata con una donna, visto che usciva da una storia di otto anni con Giovanni. All’inizio Denise ha cercato di allontanarsi da Debora ma poi non è riuscita a sopprimere i suoi sentimenti e ha confessato tutto al padre: da quel momento si sono separati e i genitori non hanno mai accettato questa relazione, anche quando Denise ha mandato alla madre una foto di lei col vestito da sposa. La madre le aveva chiesto rispetto, riservatezza e tempo ma ha detto di aver visto una figlia tutt’altro che paziente: “Lei – queste le sue parole – non mi ha dato il tempo, voleva tutto e subito. Ogni chiamata che ci facevamo mi diceva ‘La devi conoscere’“.

Il discorso di Maria sull’amore: la De Filippi fa centro e riunisce la famiglia

A un certo punto Maria ha fatto notare a tutti che era inutile nascondere che il problema fosse la relazione con una donna: “Usciamo dall’ipocrisia: è questo che ti ha fatto spaventare!”, ha detto alla madre. “Tu – ha poi continuato –, pensi e speri che possa tornare in sé? Adesso ti devo dare una notizia ferale… Io ho chiesto a tua figlia: ‘Se nella tua futura deciderai di lasciare Debora nel tuo futuro ci sarà Giovanni o Giovanna?’ e lei mi ha risposto ‘Giovanna’“. “A volte – ha poi proseguito – può essere una questione di amore, non della o o della a alla fine. Quando tua figlia dice ‘Metto il bacio’ è perché in quel momento non pensa di mettere un pugnale nella pancia di mia mamma: sto semplicemente rispettando l’amore che provo”.

Cos’è successo a Debora e Denise dopo C’è posta per te? Il video del matrimonio

Un discorso che non fa una piega, e infatti la storia si è conclusa con un lieto fine come quella di Albano e Romina: i tre seppur imbarazzati hanno stretto la madre alla futura compagna della figlia. Un buon inizio, no? Non ci resta che lasciarvi al bellissimo video dell’unione civile celebrata in comune tra Denise e Debora: alla fine se l’amore c’è è inutile opporvisi! E la famiglia di Denise lo sa bene: guardate bene il filmato, e scoprirete perché!