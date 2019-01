Albano e Romina Power a C’è posta per te: regalo e invito speciale per Annamaria

C’è posta per te, Albano e Romina Power rincuorano la signora Annamaria

Albano e Romina Power sono stati ospiti di C’è posta per te nella puntata di sabato 19 gennaio 2019. Sono stati il regalo che Armando, Giuseppe e Claudio hanno voluto fare alla loro mamma, Annamaria. I due artisti sono stati la colonna sonora del fidanzamento della signora Annamaria con suo marito Claudio, che è venuto a mancare nel mese di novembre del 2017 per una malattia scoperta all’incirca un anno prima. La signora Annamaria non è riuscita a reagire a questa scomparsa, i tre ragazzi però sentono molto la mancanza della loro mamma e vorrebbero che tornasse a vivere. Si sentivano impotenti e hanno voluto tentare il tutto e per tutto chiedendo l’aiuto di Maria De Filippi. La famiglia viene da Palermo, insieme a loro c’era anche un vecchio amico del marito ed è stato lui ad accogliere Annamaria dietro la prima busta.

Albano e Romina Power, un regalo speciale per Annamaria a C’è posta per te

Dopo la lettera letta da Maria, Albano e Romina hanno raggiunto Annamaria e hanno cercato di consolarla. Anche dicendole che è giusto tornare a vivere. “Hai dei figli incredibili, hai visto cosa hanno fatto per te? Veramente dei bravissimi ragazzi. Non tutti sono così”, le ha detto Romina Power. Albano ha cercato di spronarla un po’ di più: “Mi hanno detto delle cose che non mi sono tanto piaciute. Che non vuoi più reagire. La vita si chiama vita quando va vissuta. […] Devi essere sempre un esempio, un faro, sempre. È difficile solo ciò che noi pensiamo sia difficile. […] Bisogna riempirsi d’amore ogni giorno”. La signora Annamaria è stata molto felice di questo incontro, naturalmente. Romina poi le ha letto una poesia che suo marito Claudio le ha dedicato il giorno del matrimonio. Parlava di un braccialetto e la cantante gliene ha voluto regalare un paio. Uno dei due era molto speciale: “È un braccialetto speciale. Mi è stato regalato da Mara Venier ed è stato benedetto dal Papa. Sono sicura che anche Mara sarebbe felice di questo regalo”.

Albano invita la signora Annamaria a casa sua: il gesto a C’è posta per te

Anche Albano ha fatto un regalo molto speciale alla signora protagonista della storia di stasera: “Se casomai avrai bisogno di fare un viaggio, vieni a casa mia. Ti ospito. Vieni a casa mia e troverai la tua casa. Ma non parole, fatti”. Il cantante e il marito di Annamaria hanno anche una passione in comune, quella per l’olio. Quest’anno la famiglia di Palermo non è riuscita a farlo con il raccolto. Per questo motivo Albano ha voluto donare loro quello che produce lui: “Con questo non dico che tutti i mali andranno via, ma scivoleranno meglio”.