Rudy Zerbi Amici Speciali, dieci foto: c’è Emma Marrone, il prof si racconta

Amici Speciali, Rudy Zerbi sempre più social prima dell’inizio

Ad Amici Speciali sarà presente anche lui, già professore di Amici di Maria De Filippi e giudice di Tú sí que vales: parliamo di Rudy Zerbi che non sappiamo ancora con quale ruolo farà parte del cast. Prima dell’inizio del talent show di Canale 5 – che ricordiamo sarà declinato come un varietà piuttosto che come una competizione vera e propria – Rudy ha voluto condividere con i follower alcuni momenti e decisioni importanti; parliamo ad esempio dell’ultimo trovatello che ha trovato e che ha allargato la sua famiglia, oppure – ed è di questo che vogliamo parlarvi oggi – di alcune foto pubblicate di recente su Instagram che ritraggono persone speciali.

Rudy, dieci foto per i momenti più belli: “Abbracciarci”

“Ho trovato – queste le parole di Zerbi sul social network di Mark Zuckerberg – un po’ di foto che mi fa piacere pubblicare per ricordare che se rispetteremo le regole presto torneremo ad abbracciarci! Se vi piacciono ogni tanto farò una piccola galleria come questa”. Le foto sono piaciute tantissimo, e tra i tanti c’è stato anche qualche follower che ha fatto notare al professore che “Emma c’è sempre e comunque in tutti i post“. Lui non ha negato, anzi ha ribadito che “è vero, abbiamo passato dei momenti bellissimi insieme!”. Parole che faranno senz’altro piacere alla Marrone che sebbene non sarà presente ad Amici come concorrente potrebbe esserlo in altre vesti.

News Amici Speciali, grandi attese per il nuovo talent show di Maria De Filippi

Ricordiamo che proprio ultimamente Rudy ha fatto una diretta con Alberto Urso, uno dei cantanti che parteciperà ad Amici Speciali, e che quest’ultimo ha rivelato che ci sarà una sorpresa quando il programma inizierà; non sappiamo nulla al riguardo ma potrebbe trattarsi di un nuovo singolo, sebbene le ipotesi siano molte altre. Ad Amici non prenderanno parte purtroppo due ballerini che avrebbero dovuto partecipare e anche Enrico Nigiotti, che ha dovuto rifiutare per un motivo molto importante. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!