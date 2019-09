Amici, Alberto Urso e Rudy Zerbi svelano una grande novità: “Sorpresa!”

View this post on Instagram

C’è sorpresa per tutti, perfavore leggete bene fino in fondo perchè voglio parlarvi di un’iniziativa speciale della quale sono molto orgoglioso. Da oggi sostenendo @sositalia su @Wishraiser potrete essere estratti per vincere una giornata speciale con me. Il premio in palio include la possibilità di raggiungermi a Milano, dove assisteremo al concerto di Alberto Urso al Teatro degli Arcimboldi e faremo un incontro tutti insieme! In più volo e hotel sono inclusi per due persone!! Non vedo l’ora di conoscervi personalmente! Mi raccomando, partecipate in tantissimi per una buona causa che fa del bene a tanti bambini. Vi aspetto a Milano!!