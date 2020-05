Rudy Zerbi: “La famiglia si allarga”, le presentazioni del prof di Amici

By

News Rudy Zerbi: la famiglia del prof di Amici si è allargata

Rudy Zerbi è sempre stato molto social, e con i suoi follower ha sempre condiviso un po’ di tutto, dai rapporti con la famiglia e con i figli fino ai legami nati durante Amici di Maria De Filippi: pensate alle tante foto con Alberto Urso, a quelle con Giordana Angi, Irama, Stash Fiordispino e così via. Non si può dire insomma che il professore sia un tipo riservato e che non ami chiacchierare con chi lo segue; vi ricordiamo tra l’altro che proprio di recente grazie a una sua diretta Instagram abbiamo scoperto chi potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti di Amici 20. Cosa vogliamo dirvi ora? Il titolo parla chiaro: la famiglia di Rudy si è allargata.

Rudy Zerbi: “La famiglia si allarga”, arriva KitCat

“La famiglia si allarga – questo il messaggio di Zerbi su Instagram –! È arrivato KitCat, un trovatello che abbiamo adottato e che ha fatto subito amicizia con Leo e Paco”. Il gesto di Rudy è lodevole perché mostra una grande sensibilità e lancia un messaggio davvero positivo, quello cioè di prendersi cura di animali in difficoltà in una società in cui purtroppo il tasso di abbandono e il randagismo sono piuttosto alti. Insomma complimenti a Zerbi! Sono questi gesti a farci dimenticare le tue uscite infelici ad Amici e i continui ‘no’ a Tú sí que vales. La foto a cui facciamo riferimento è questa:

Il successo di Rudy Zerbi e il rapporto con Maria De Filippi

Vi ricordiamo che vedremo presto Rudy Zerbi ad Amici e che il prof è diventato un collaboratore stretto di Maria De Filippi, essendo entrato anche in alcune redazioni come quella di Uomini e Donne. Non è da escludere inoltre che lo ritroveremo anche ad Amici speciali sebbene Maria De Filippi abbia chiaramente detto che la giuria sarà diversa. Ad ogni modo, caro KitCat, benvenuto nella community di Rudy! Vedrai che ti divertirai!