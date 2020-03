Rudy Zerbi sul figlio Edoardo: “È dura”, lo sfogo del prof di Amici

Figlio Rudy Zerbi, Edoardo lontano: il maestro di Amici 19 si sfoga su Instagram

Rudy Zerbi ha recentemente pubblicato uno sfogo su Instagram in occasione del compleanno del figlio Edoardo. Anche per lui la quarantena è diventata difficile perché come potete ben immaginare il maestro di Amici di Maria De Filippi, che venerdì ha fatto morire dalle risate la conduttrice, è lontano dai suoi figli. A raccontarlo è stato proprio lui sul noto social network spiegando che ha festeggiato assieme a Edoardo in videochiamata. Dev’essere difficile per un genitore stare lontano dai propri figli ma Rudy non ha perso la speranza e ha sempre parole positive in questo periodo difficile.

Rudy Zerbi lontano da Edoardo: il dolore e la speranza del prof di Amici

“Oggi – queste le sue parole su Instagram a commento del video che abbiamo condiviso alla fine di questo post – è il compleanno di mio figlio Edoardo e lo abbiamo festeggiato in videochiamata. È dura stare lontani – ha poi aggiunto –, lo è ancora di più nel giorno che un ragazzo aspetta per tutto l’anno, ma sappiamo tutti che questo è il solo modo di garantirci ‘mille di questi giorni’. Buon compleanno Amore, ci abbracceremo prestissimo!”. Rudy non poteva scrivere parole migliori in questo periodo dando speranza ai suoi follower e al tempo stesso invitando tutti a stare a casa per vivere poi altri “mille di questi giorni”.

I figli di Zerbi sempre protagonisti su Instagram: Rudy è un bel papà

Non è la prima volta che Zerbi pubblica messaggi dedicati ai figli su Instagram, e proprio dai suoi post e dalle sue interviste abbiamo appreso negli anni quanto sia forte il legame che ha instaurato con i suoi piccoli. Ieri ha trovato forse uno dei prossimi concorrenti di Amici 20 ma sono i video e le foto che pubblica sulla sua famiglia che ci fanno impazzire!