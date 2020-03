Maria De Filippi, dispetto a Rudy: “In mezzo alle gambe no!” (Video)

Rudy Zerbi e Maria De Filippi come non li abbiamo mai visti: il grande dispetto della conduttrice, risate in studio

Maria De Filippi ha spiazzato! Durante la semifinale di Amici 2020, ha deciso di dare “il colpo di grazia” a Rudy Zerbi: ogni volta che giunge il momento “Al Bano e Romina Power“, la conduttrice si diverte un mondo mettendo in difficoltà il professore… e questa volta si è superata! Zerbi si è prestato per l’ennesima trovata della De Filippi: è stato legato a una ruota che lo ha fatto andare più volte a testa giù, che avrebbe dovuto segnare il punteggio finale delle risposte date alle domande rivolte a Romina e Al Bano.

Semifinale Amici, lo scherzo di Maria De Filippi a Rudy Zerbi

Trattenendo a stento le risate, la De Filippi si è rivolta così a Zerbi, dopo avergli dedicato Il regalo mio più grande di Tiziano Ferro: “Sono ormai tanti anni che ti conosco. Mi dicevo fra me e me: cavolo, il giorno in cui farò il regalo più grande a Rudy sarà davvero speciale! Vorrei donare il tuo sorriso alla luna… Ferro è un poeta. Ora, Rudy, dedica il tuo sorriso alla luna”. Davanti alla conduttrice un bottone: “Tra poco io schiaccio questo tasto e…”.

Rudy Zerbi rimproverato: “Non toccarti!”

Abbiamo visto le lacrime di Giulia Molino, poi il super-scherzo fatto da Maria De Filippi a Rudy Zerbi: ha schiacciato il bottone ed è stato bagnato dalla testa ai piedi! Ma un getto d’acqua l’ha colpito anche in una “zona sensibile”: “In mezzo alle gambe no!”. Maria, ridendo, lo ha rimproverato: “Non toccarti! Non si fa in televisione!”. Cosa si inventerà per la finale di Amici?