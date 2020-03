Semifinale Amici, Giulia a un passo dalla finale: lacrime, “no” come macigni

Nessuna finale per Giulia di Amici 19? La cantante bloccata da Anna Pettinelli e Vanessa Incontrada: deve ancora lottare molto…

Giulia Molino era vicinissima alla finale di Amici 2020. Il pubblico ha votato per lei durante tutta questa settimana, dandole la possibilità di esibirsi davanti all’intera commissione: se avesse ricevuto almeno 8 voti, sarebbe potuta diventare la prima finalista. Ma così non è stato. I “no” più rumorosi sono stati senza dubbio quelli di Vanessa Incontrada – che ha bocciato anche Javier Rojas – e di Anna Pettinelli, che ha ribadito di trovare spesso esagerata la cantante. Questa sera, invece, l’ha trovata spenta.

Regolamento finalisti Amici 19: scelti Javier e Giulia ma…

Maria De Filippi ha spiegato come sarebbero stati scelti i possibili finalisti di Amici 19: “In questa settimana vi è stato affidato un compito: quello di fare una classifica e da questa è uscito il nome della persona che questa sera potrà esibirsi per avere l’accesso diretto alla finale. L’esito della vostra votazione è questo: Javier. Potrà quindi esibirsi. Dovrà ottenere il 75% dei voti da parte della commissione per andare in finale senza passare per il girone”. È stata data la parola anche alla gente da casa: “Ma in settimana è stato chiesto anche al pubblico a casa chi volesse come finalista e abbiamo fatto questo per concedere la possibilità di ottenere un posto alla finale a tre di voi. Sono usciti due nomi: Javier e Giulia”.

Giulia Molino non è passata alla finale di Amici per un soffio. Questi sono stati i voti:

Sì: Beppe Vessicchio, Luciano Cannito, Alessandra Celentano, Stash Fiordispino, Rudy Zerbi, Alessia Marcuzzi;

No: Veronica Peparini, Timor Steffens, Vanessa Incontrada.

Semifinale Amici, la Pettinelli di nuovo contro Giulia ma Rudy non ci sta

Anna Pettinelli ha avanzato le sue critiche: “Secondo me, non misura bene la voce e questo è un problema”; Giulia Molino ha risposto così: “Io non mi sentivo di esplodere”. A intervenire in difesa della cantante, Rudy Zerbi: “Documentati su Tu sì ‘na grande. Sembra che la devi attaccare a priori!”. Giulia non è riuscita a trattenere le lacrime: “Ci sono rimasta un po’ male. Ho accolto questo consiglio anche questa settimana: ho cercato di togliere, ma non vado bene. Prima mi dite che metto troppo, poi che non metto nulla. Sono destabilizzata”.