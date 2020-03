Come si vota ad Amici 19? Codice concorrenti televoto

Amici 19 televoto: come si vota, codice allievi e da quando si può esprimere la propria preferenza

Esiste un unico modo per votare ad Amici 2020 ed è lo stesso per quanto riguarda l’ultimo televoto aperto il 24 marzo 2020 per eleggere il primo finalista. Nel bel mezzo della settimana, la produzione ha deciso di mettere in gara i concorrenti per permettere al pubblico di esprimere la propria preferenza. Chi la spunterà? E chi sarà l’ultimo eliminato della 19esima edizione? Dopo questa puntata, ci sarà la finale di Amici.

Durata televoto Amici 2020: chi andrà in finale?

La pagina Instagram ha pubblicato le foto degli allievi di Amici 19 con il loro codice di voto, spiegando chiaramente come si può sostenerli: “Il televoto è ufficialmente aperto! Da oggi fino a venerdì 27 marzo potete votare il vostro preferito per consentirgli di provare a guadagnarsi fin da subito la maglia della finale di #Amici19! Potete votare inviando un sms al 477.000.1 con il codice o il nome dell’allievo. Tutte le info su www.mediasetplay.it/amici o alla pag. 845 di mediavideo”. Modalità di votazione per Amici 2020 riportata anche da Witty Tv.

Anticipazioni semifinale Amici 19

Cosa succederà nella semifinale di Amici e chi verrà eliminato? Ha buone chance di essere la prima finalista Gaia Gozzi che, durante l’ultimo televoto, ha avuto meno voti di Jacopo (è stato eliminato), ma di più rispetto a quelli di Giulia Molino, la quale rischia di essere la prossima a dover abbandonare la scuola. Scopriremo sempre nuove curiosità su questi ragazzi… avete capito in che lingua è Chega di Gaia e qual è il vero significato?