Anticipazioni Amici, primo finalista e polemiche: la semifinale non convince

Semifinale Amici, il pubblico decreta il primo finalista: aperto il televoto

La semifinale di Amici 19 è arrivata e finalmente sapremo chi potrà giocarsi il titolo di vincitore di questa chiacchieratissima edizione. Vi ricordiamo che al momento sono in gara Gaia Gozzi, Nyv Paternagel, Giulia Molino, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii, le prime tre cantanti, i secondi due ballerini. Oggi abbiamo scoperto che sarà il pubblico a decretare il primo finalista attraverso il voto da casa: “Il televoto – questo quanto si legge sui profili social della trasmissione – è ufficialmente aperto! Da oggi fino a venerdì 27 marzo potete votare il vostro preferito per consentirgli di provare a guadagnarsi fin da subito la maglia della finale di #Amici19″.

Televoto ad Amici per il primo finalista: perché la scelta non convince

Questa decisione potrebbe portare con sé non poche polemiche, e vi spieghiamo perché: è chiaramente scritto che il preferito non andrà in finale ma potrà “provare a guadagnarsi fin da subito la maglia”; in altri termini bisognerà passare dalla giuria. E se così fosse il pubblico non potrà che reagire male nel caso di verdetto contrastante: se io votassi per un allievo e questo allievo venisse bocciato, io che ho votato non potrò che far valere le mie ragioni, anche perché vorrei che in quanto telespettatore il mio preferito, condiviso da tutti gli altri, arrivasse alla fine senza passare dinanzi a nessuno. Soprattutto dopo le polemiche di queste settimane.

Amici semifinale, Gaia Gozzi spinta dal programma? Le accuse al talent show

La semifinale potrebbe far esplodere polemiche a non finire anche perché il pubblico sembra essere convinto, almeno in parte, che il programma voglia spingere in qualche modo Gaia. Leggete solo alcuni dei commenti che abbiamo trovato sulla pagina Instagram di Amici: “Quest’anno – sostiene qualcuno – giocano a carte scoperte, indovinate la canzone che hanno messo nel promo? La cover di Gaia, ma che novità! Ah ah ah”. “Impressionante – scrive qualcun altro – come la stanno spingendo fin dal pomeridiano, la vogliono imporre a tutti i costi ma stanno avendo l’effetto contrario”. A nostro avviso si tratta di polemiche sterili: Giulia riceve le stesse attenzioni che riceve Gaia, tant’è che son già due giorni che è in video per buona parte dei day time. E sapete bene quanto lacrime e pianti (spontanei in questo caso) possano aiutare a emergere: se la produzione avesse voluto spingerla avrebbe usato altre tattiche, no?

I possibili finalisti di Amici di Maria De Filippi: finale di ballo non scontata

Leggiamo spesse volte infine che il pubblico vorrebbe votare tutti i finalisti e non solo il primo: la proposta è legittima ma è anche vero che la giuria ad Amici dovrà pure avere un senso e quest’esclusività ci sembra esagerata. Come sempre, crediamo che la formula giusta per evitare ingiustizie e arrivare a un verdetto condiviso sia quello di far votare tutte le giurie e non solo alcuni. Intanto ci chiediamo se la semifinale sarà davvero il momento della sfida tra Javier e Nicolai, che hanno dei voti alti da parte di tutte le giurie, o se il loro scontro sarà rimandato in qualche modo alla finalissima. Qualsiasi cosa dovesse succedere siamo convinti comunque che le polemiche non mancheranno. Restate con noi!