Anticipazioni Amici, semifinale movimentata: l’eliminato farà discutere

Amici anticipazioni, il possibile eliminato della semifinale del 27 marzo

La prossima di Amici 19 sarà la semifinale e sarà una puntata combattutissima, visto che i cinque semifinalisti dovranno fare il possibile per assicurarsi un posto in finale. Le puntate sono in diretta, quindi non abbiamo anticipazioni ufficiali, ma non è un azzardo pensare che sarà disputata la finalissima di ballo con uno scontro all’ultimo passo di danza tra Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii, oggi ancora una volta protagonisti assoluti di una puntata non priva di polemiche. Se così fosse, e se venisse chiamato a esprimersi il televoto, come del resto bisognerebbe fare in una finale, crediamo che a vincere sarà senza dubbio Javier, molto più amato rispetto a Nicolai che purtroppo è tanto bravo quanto indisponente.

Anticipazioni Amici, quando andrà in onda la semifinale e quale sarà il meccanismo

La semifinale di Amici andrà in onda sempre di venerdì, quindi il 27 marzo, così come la finale. Poi seguirà un periodo di pausa a cui farà seguito la messa in onda di Amici All Star, trasmesso nel mese di maggio per ben quattro puntate. Il meccanismo dovrebbe essere lo stesso, visto che finora negli anni Maria De Filippi non ha mai cambiato regolamento solo per la semifinale: certo, non è da escludere qualche aggiustamento per l’occasione ma non ne vediamo la necessità.

News Amici, gli ospiti e le altre anticipazioni

Per quanto riguarda gli ospiti l’emergenza Covid-19 ha costretto Maria ad annullare tutti gli inviti esterni (hanno sostituito la stessa Loredana Bertè anche oggi) e a tenere solo Albano Carrisi e Romina Power oppure ad affidarsi alle idee del momento: nella quarta puntata ad esempio ha pensato di mandare in onda un monologo della bravissima e stupenda Vanessa Incontrada. Non è da escludere che si faccia venire in mente qualcosa anche per la semifinale ma al momento non abbiamo news in tal senso. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.