Serale Amici: Maria silenzia le polemiche, la scelta di Vanessa Incontrada

Amici, il Serale inizia senza polemiche: Maria De Filippi non cita Valentin Alexandru Dumitru

La quarta puntata del Serale di Amici 19 è iniziata come forse qualcuno si aspettava: Maria De Filippi ha ricordato che si tratta della terzultima del talent show e non ha detto nient’altro, nessun cenno, niente di niente, alla polemica scoppiata la scorsa settimana che si è fatta sentire fino a oggi. Anche per via dei video emersi su Valentin Alexandru che avranno senz’altro fatto cambiare idea a parte del pubblico, inizialmente schierato totalmente contro la De Filippi per la differenza di trattamento riservata a lui e Javier Rojas.

Serale Amici, cambia la giuria, invitata Alessia Marcuzzi: “Quasi 18 giorni chiusa”

La giuria è stata confermata e non c’è stato alcun cambiamento sostanziale: Gabry Ponte e Vanessa Incontrada resteranno fino alla fine, anche con Amici All Star che nel frattempo è slittato a maggio, mentre la terza giudice, Loredana Bertè, è stata sostituita prima da Christian De Sica poi da Alessia Marcuzzi che ha presenziato in questa puntata. Scriviamo nessun cambiamento sostanziale perché Maria non ha voluto dei tecnici confermando la sua idea iniziale: ogni giuria è pensata per dare un’idea generale sulla performance, dunque non solo esclusivamente tecnica né squisitamente d’impatto. “Sono stata quasi 18 giorni chiusa – ha confessato intanto la Marcuzzi dopo essere entrata in studio –. Sono stata in una sorta di quarantena. Siete le prime persone che vedo”.

News Amici di Maria De Filippi, Vanessa Incontrada vota ancora per Nicolai Gorodiskii: confermata la scelta di sempre

Il primo girone intanto è stato votato da giuria e Var, quindi da due tecnici e tre inesperti, diciamo così. Era attesissima la sfida tra Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas per scoprire se i giurati avessero cambiato idea; così però non è stato: la Incontrada infatti ha sottolineato che “non posso non sapere questo – cioè che i due ballerini siano dei talenti –: è un dato di fatto. Vado su quello che è a mio gusto: mi ha trasportato un po’ più Nicolai”. La polemica insomma non ha sortito effetto alcuno. Vedremo cosa succederà fino alla fine.