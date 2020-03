Nicolai e Javier, verdetto spietato: processo a Celentano, Maria “tignosa”

Amici news, Maria De Filippi contatta Eleonora Abbagnato per Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas

News da non perdere sulla puntata di Amici. Questa volta Maria De Filippi non si è fatta cogliere impreparata e anche se non ha citato Valentin Alexandru Dumitru ha ripreso a suo modo la polemica scoppiata nella messa in onda precedente. Come? Contattando un volto noto al pubblico di Amici e non solo: Eleonora Abbagnato. Maria le ha chiesto di esprimersi su quanto accaduto e sulla protesta di Javier Rojas dopo la vittoria di Nicolai Gorodiskii e la Abbagnato non si è risparmiata: “Ho seguito la puntata – queste le sue parole -, soprattutto la polemica. La produzione mi ha chiesto un parere. I due ragazzi hanno un grande talento. Rispetto all’esibizione a questi livelli possiamo soltanto scegliere in base ai gusti o alle scelte artistiche. Uno – ha precisato la prima ballerina – con più tecnica e uno con il lato artistico che viene fuori. Alla giuria è piaciuto più uno che l’altro, e questo ripeto è una questione di gusti. La giuria – ha concluso – non ha sbagliato. Io posso soltanto che fare i complimenti sia a Javier sia a Nicolai. Che vinca il migliore!”.

Maria De Filippi “processa” Alessandra Celentano: “Sono tignosa”

Quello che sembrava essere solo un chiarimento innocuo si è trasformato in un “processo” ad Alessandra Celentano. Niente di grave, chiaramente: Maria ha usato i suoi soliti modi da “tignosa” – come ha precisato anche lei – ma non ha mai detto una parola fuori posto nei confronti della maestra di Amici che è palesemente schierata a favore di Javier poiché lo ritiene molto più bravo: “Nicolai – questo il suo giudizio su una delle sfide tra i due ballerini – potrebbe essere molto ma molto meglio. Vorrei molto di più da lui. A livello di qualità potrebbe fare molto meglio”. “Continuo ad essere la mia idea – ha aggiunto dopo aver visto il video del giudizio della Abbagnato -. Lei parla di gusti personali, io parlo di cose oggettive e tecniche”. “Io – ha controbattuto Maria – posso avere un pensiero ed esserne convinta ma quando un étoile come lei mi dice un’altra cosa io un punto di domanda…”. “La tecnica – queste a un certo punto le parole di Alessandra – è oggettiva e infatti lui ha ballato molto meglio”.

Alessandra a Maria: “Non ti fidi del mio giudizio?”

“La musica e la danza non sono una scienza esatta”, ha sottolineato Gabry Ponte al quale però Alessandra ha risposto contraddicendolo palesemente. “Visto il livello che avete – così Maria si è poi rivolta ai ballerini -, che è altissimo, a me piacerebbe che tutto quello che voi avete lo mettiate nella danza e che abbiate tra di voi una competizione sana”. Stretta di mano virtuale e la polemica riprende. “Tu non ti fidi del mio giudizio?”, le ha chiesto Alessandra prima di scoprire un nuovo video da parte della Abbagnato. “C’è sempre da imparare – ha risposto Maria -. Crei anche dei conflitti nei ragazzi che potrebbero essere evitati. A volte – ha aggiunto anche tirando in ballo le polemiche di questa settimana – quando si giudica un conto è dire un’opinione, un conto è dare una sentenza e un giudizio”.

Eleonora Abbagnato, i giudizi su Javier e Nicolai: disaccordo con la Celentano

Maria ha chiesto a Eleonora Abbagnato di dare dei voti sulla tecnica di Javier e di Nicolai, anche sulle performance che hanno eseguito questa sera e che Alessandra ha valutato rispettivamente con un 10 e con un 7. I suoi voti sono completamente diversi da quelli della prima ballerina che ha dato 7 a Javier e 8 a Nicolai. Questo il giudizio sul primo: “Un po’ perplessa perché questo tipo di coreografia dovrebbe essere per lui il massimo sia nella tecnica sia nell’interpretazione. Va più spinto, con più energia, più precisione. Sembra quasi che marchi. Dovrebbe esplodere e non marcare alcuni passi o alcuni pezzi della coreografia”. Questo invece il giudizio sul secondo: “Bellissima, bella interpretazione. Va rivista tecnicamente. Molti dettagli da non sottovalutare, parlo della pulizia. Non sottovalutare la coreografia. Questo lato ribelle, queste interpretazioni così sincere valgono un bel voto”.

Javier in semifinale, verdetto spietato per Nicolai: ancora polemica

Alla fine comunque ad andare in semifinale è stato Nicolai che proprio prima della semifinale non ha avuto subito accesso alla puntata successiva: un verdetto spietato, non c’è dubbio. Gorodiskii comunque pare non aver imparato proprio nulla dal discorso di Maria: il ragazzo infatti dopo aver detto di “aver perdonato” Javier (di cosa?) e sostenuto che “la danza lo ha scelto” (viva la modestia!) ha anche spiegato di essere contento per la vittoria del rivale perché così non avrebbe fatto un “dramma”.