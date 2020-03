Serale Amici, novità programmazione: quando andrà in onda il talent

Amici Serale, le puntate di venerdì anche dopo C’è posta per te

Avevamo avuto dei sospetti, visto che sulle pagine social di Amici 19 la messa in onda della prossima puntata ha come collocazione il venerdì, ma credevamo che riguardasse soltanto la quarta diretta, appunto, e non tutta la programmazione del talent show di Canale 5. Adesso invece abbiamo la conferma che tutto il Serale di Amici 19 sarà trasmesso non di sabato ma sempre di venerdì nonostante la fine di C’è posta per te che ieri ci ha lasciato con il solito imbattibile mix di emozioni e risate con l’ultima puntata.

Serale Amici contro le repliche di Ulisse: la conferma di Davide Maggio

A scriverlo è il sito di Davide Maggio, fonte autorevolissima che oltre a parlare della messa in onda del 20 marzo ha anche spiegato che tutto Amici non tornerà al sabato dopo C’è posta per te ma resterà al venerdì: “Il talent – scrive Fabio Fabbretti del blog – proseguirà di venerdì fino alla finale, contro le repliche di Ulisse”. Non sappiamo se per finale il blog intenda anche la parte del talent show che sarà dedicata ad Amici All Star ma è comunque sicuro che i beniamini di quest’anno li vedremo tutti di venerdì.

Gli ascolti di Amici dopo 20 anni di messe in onda

Amici si scontrerà dunque con le repliche di Ulisse mentre da sabato Mediaset dovrà vedersela con Il meglio di Viva RaiPlay di Fiorello. Che la mossa abbia un suo senso è indubbio: nonostante i 20 anni Amici continua a far registrare degli ascolti davvero buoni, non ultimi quelli della terza puntata che ha superato i 4 milioni e raggiungo il 18.5% di share tra una polemica e l’altra.